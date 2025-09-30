CMS Portugal assessora Open Cosmos na compra da Connected

A CMS Portugal assessorou a Open Cosmos, na compra da startup portuguesa Connected, especializada em soluções de transmissão de dados a partir do Espaço. A Connected passa, assim, a ser uma unidade de negócio dedicada à conectividade IoT da Open Cosmos, e os seus 22 trabalhadores juntam-se à equipa de 18 pessoas que a empresa britânica já emprega em Portugal.

Para assessorar a empresa britânica, que desenvolve, constrói e opera missões completas de satélites, a CMS Portugal contou com uma equipa liderada pelo Sócio de Corporate M&A, João Caldeira, e que envolveu ainda o Associado Sénior, André Guimarães, e a Associada, Ana Rita Santos.

A Open Cosmos, empresa instalada na UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da U. Porto que desenvolve, constrói e opera missões completas de satélites. Os valores da aquisição não foram divulgados, mas a Open Cosmos reforça, assim, a presença em Portugal e acelera a soberania tecnológica europeia no setor espacial.

Fundada em 2023 por André Guerra, Hélder Oliveira, Raquel Magalhães e Tiago Rebelo, a Connected criou uma plataforma proprietária de comunicações espaciais para conectividade IoT baseada em protocolos standard como 5G NB-IoT e mioty, reduzindo drasticamente os custos e a complexidade destas comunicações. Em apenas dois anos, a startup do setor espacial evoluiu de uma ideia para uma solução operacional, tendo lançado pilotos em toda a Europa e estabelecido parcerias com a EchoStar Mobile, o Fraunhofer e outros parceiros internacionais.