China aperta controlo às importações de chips da Nvidia

A China está a intensificar o controlo sobre a importação de chips da Nvidia, com o objetivo de reduzir a dependência do país da tecnológica norte-americana, líder mundial na produção de placas gráficas.

No mês passado, Pequim já tinha ordenado que as tecnológicas chinesas parassem de comprar chips de IA à Nvidia. Agora, segundo o Financial Times, nas últimas semanas, equipas de funcionários aduaneiros foram mobilizadas nos principais portos do país para realizar inspeções rigorosas a carregamentos de chips. Os controlos alfandegários estão a ser realizados em coordenação com a Administração do Ciberespaço da China (CAC).

O jornal britânico explica que as verificações começaram com o objetivo de assegurar que as empresas locais já não estão a encomendar chips específicos para o mercado chinês, da Nvidia, após orientações das autoridades reguladoras que desaconselhavam a compra.

Os processadores de IA visados, o H20 e o RTX Pro 6000D da Nvidia, tinham já sido concebidos para cumprir as restrições de exportação impostas pelos Estados Unidos e manter a quota de mercado da fabricante de Silicon Valley na China. Mas, de acordo com o Financial Times as inspeções foram agora alargadas a todos os semicondutores avançados, de modo a combater também o contrabando de chips de alto desempenho. Em julho, o mesmo jornal já tinha noticiado que pelo menos mil milhões de dólares em chips de IA de topo da Nvidia foram contrabandeados e vendidos na China entre maio e julho.

A China procura agora canalizar recursos para os fabricantes nacionais de semicondutores, uma vez que os responsáveis em Pequim concluíram que os chips produzidos localmente já atingem níveis de desempenho comparáveis aos chips da Nvidia, explica o Financial Times.