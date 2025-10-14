Dils reforça expansão e abre nova casa em Lisboa

A Dils entrou em Portugal em 2024 com a aquisição da Castelhana e, em menos de um ano, já assinala um crescimento rápido tanto em pessoas como em intervenção de mercado. A operação portuguesa integra-se numa estratégia europeia mais ampla: depois da Holanda e de Portugal, a Dils avançou para Espanha com a aquisição da Lucas Fox em 2025 e anuncia a ambição de marcar presença também em França, Alemanha, Polónia e Reino Unido nos próximos anos.

A estratégia Dils assenta em dois vetores fulcrais, a integração de plataformas digitais e uma equipa multidisciplinar, que trabalha em conjunto e sem silos, capaz de atuar em todos os segmentos e ciclos do imobiliário. A visão da Dils, nas palavras do CEO Pedro Lancastre, é clara: combinar tecnologia com expertise e conhecimento “para criar uma experiência mais rica, mais fácil e mais ágil, tanto para os nossos clientes, como para as pessoas que aqui trabalham. É isso que nos permite fazer aquilo que mais gostamos de fazer e que os nossos clientes mais valorizam: negócios”.

Para transformar o mercado, a Dils destaca ainda a sua aposta permanente em inovação interna: uma equipa dedicada à transformação digital, capacidade de desenvolver plataformas e ferramentas próprias e um modelo de operação que junta experiência local a um espírito de startup. É essa conjugação que, segundo a própria empresa, lhe permite responder com agilidade e consistência a necessidades diversas de clientes e investidores, um fator que tem sido determinante para acelerar a consolidação do negócio em Portugal.

Em Portugal, a Dils reforçou a equipa e hoje conta com cerca de 170 pessoas que atuam em todas as áreas do imobiliário. No segmento residencial, a operação conta com cinco lojas (Lisboa, Porto, Algarve, Estoril e Comporta) e, paralelamente, a área de imobiliário comercial (CRE) foi construída com uma abordagem híbrida: combinar legado e inovação para responder a projetos complexos e a uma carteira integrada de serviços.

“Temos equipas que são especialistas no mercado residencial, quer seja nos imóveis novos, os chamados empreendimentos, quer seja no mercado dos avulsos ou nas casas usadas. E depois temos equipas especializadas em hospitality, investimento puro, retalho, logística, consultoria“, acrescentou Patrícia Barão, Partner Imobiliário Residencial.

Fernando Ferreira, Partner da Área do Imobiliário Comercial, sublinha que a proposta de valor resulta de duas componentes indissociáveis: “a equipa Dils e também a plataforma tecnológica que nós temos. Relativamente aos profissionais, estes têm elevada experiência e um track record relevante no mercado, reconhecido pelos clientes”.

Novo escritório: um lugar que espelha a cultura da Dils

A materialização deste projeto em Portugal ganhou forma no novo escritório na Avenida da República — o Edifício República 5 — com cerca de mil metros quadrados distribuídos por pisos pensados para a colaboração e receção de clientes. “A nova casa fazia parte deste sonho Dils em Portugal. Viemos para aqui e é onde nós nos sentimos bem”, explica Pedro Lancastre. O espaço combina um Open Space (trabalho colaborativo, phonebooths e zonas de think tank) e o Clube Dils, piso que está destinado para reuniões de equipa e com clientes, eventos e encontros informais.

O projeto foi desenvolvido com o atelier Saraiva + Associados e executado pela construtora Huître, que tiveram como objetivo criar um espaço funcional, confortável e com identidade própria, e que traduza a cultura da empresa: colaborativa, flexível e orientada para o futuro.

A ideia é que este escritório seja mais do que um posto de trabalho e que todas as aquisições e investimento em plataformas digitais sejam instrumentos para aumentar a eficiência e responder a uma procura que, no mercado residencial e comercial, exige velocidade, qualidade técnica e experiência digital.

A Dils apresenta-se, assim, como uma consultora que quer “reescrever as regras” do mercado imobiliário, um posicionamento que combina o foco na experiência do cliente e uma visão holística do setor. Essa identidade materializa-se na aposta em equipas especializadas por segmento, no desenvolvimento tecnológico interno e numa política de integração entre experiência consolidada e capacidade de inovação.