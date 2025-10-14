BRANDS' ECO Já é conhecido o 4.º vencedor do Trading Pro Challenge’25
O Trading Pro Challenge’25 entrou na sua quarta semana de competição e há um novo nome em destaque.
O participante com o nickname DAAGZZz conquistou o prémio semanal de 1.000 euros, ao registar uma valorização de 31.640,19 euros na sua carteira virtual, que atingiu um valor total de 144.130,48 euros.
Todos os concorrentes começaram o desafio com 100.000 euros virtuais para investir em ações e ETF através da plataforma Trading Pro do novobanco, num ambiente de simulação que reproduz as dinâmicas reais dos mercados financeiros.
O vencedor da semana, DAAGZZz, encontra-se atualmente no 6.º lugar do ranking geral, que continua a ser liderado por RuiPX, pelo segundo período consecutivo, com um valor de conta de 184.895,21 euros.
O Trading Pro Challenge’25 segue agora para a quinta semana, com prémios finais de 2.500, 5.000 e 7.500 euros para os três primeiros classificados e 1.000 euros semanais para o melhor investidor de cada ronda.
As inscrições continuam abertas
Quem se inscrever agora já não pode concorrer aos prémios finais, mas se obtiver a melhor valorização da semana, pode ser o próximo vencedor semanal e ganhar 1.000 euros.
