Já é conhecido o 4.º vencedor do Trading Pro Challenge'25

  • 16:30

O Trading Pro Challenge’25 entrou na sua quarta semana de competição e há um novo nome em destaque.

O participante com o nickname DAAGZZz conquistou o prémio semanal de 1.000 euros, ao registar uma valorização de 31.640,19 euros na sua carteira virtual, que atingiu um valor total de 144.130,48 euros.

Trading Pro Challenge'25

Todos os concorrentes começaram o desafio com 100.000 euros virtuais para investir em ações e ETF através da plataforma Trading Pro do novobanco, num ambiente de simulação que reproduz as dinâmicas reais dos mercados financeiros.

O vencedor da semana, DAAGZZz, encontra-se atualmente no 6.º lugar do ranking geral, que continua a ser liderado por RuiPX, pelo segundo período consecutivo, com um valor de conta de 184.895,21 euros.

O Trading Pro Challenge’25 segue agora para a quinta semana, com prémios finais de 2.500, 5.000 e 7.500 euros para os três primeiros classificados e 1.000 euros semanais para o melhor investidor de cada ronda.

As inscrições continuam abertas

Quem se inscrever agora já não pode concorrer aos prémios finais, mas se obtiver a melhor valorização da semana, pode ser o próximo vencedor semanal e ganhar 1.000 euros.

