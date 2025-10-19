📹 O efeito Bad Bunny
Em Portugal Bad Bunny esgotou dois Estádios da Luz. Os bilhetes, cujos preços variaram entre os 70 e os 545 euros, esgotaram em menos de 48 horas. Foi o primeiro artista latino a alcançar tal feito.
Bad Bunny foi anunciado como protagonista do espetáculo de intervalo do próximo Super Bowl, em fevereiro do próximo ano. A competição atrai mais de 120 milhões de telespectadores, onde um anúncio de 30 segundos custa oito milhões de dólares
O artista porto-riquenho tem atraído milhões de pessoas e impulsionado as economias por onde passa. Tem uma digressão pela Europa: Londres, Espanha, França, Suécia e Holanda. Veja o efeito Bad Bunny.
