Solverde aumenta receitas nos casinos. Estoril teve maior quebra até setembro
Os cinco casinos explorados pela família Violas estão em maré de sorte. Pelo contrário, o casino do Estoril deu o maior contributo para a ligeira perda de receita no jogo territorial até setembro.
Os cinco casinos da Solverde estão a operar em terreno positivo no ano em que rebentou a polémica do caso Spinumviva, a empresa familiar do primeiro-ministro de que o grupo da família Violas era cliente. Em Espinho, as receitas aumentaram 5,3%, para 31,5 milhões de euros; em Chaves subiram 8,6%, para 7 milhões; e no agregado dos três do Algarve (Vilamoura, Praia da Rocha e Monte Gordo) progrediram 2%, para 24,8 milhões de euros.
No total das receitas brutas (diferença entre apostas e prémios pagos aos jogadores) do chamado jogo territorial, o valor ascendeu a 199,65 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, isto é, menos 0,2% face a igual período de 2024, de acordo com os dados da Associação Portuguesa de Casinos (APC), citados pelo Jornal de Negócios na edição desta quarta-feira.
O maior contributo para esta quebra ligeira foi dado pelo casino do Estoril, que entre janeiro e setembro perdeu quase 15% das receitas em termos homólogos, para pouco mais de 33 milhões de euros. Já o da Póvoa de Varzim, também detido pela Estoril-Sol, recuou 2,3% para 27 milhões, enquanto o de Lisboa, que é o maior do país e pertence ao mesmo grupo, faturou 53,1 milhões de euros, mais 3,6%.
Finalmente, o casino da Figueira da Foz, concessionado à Amorim Turismo e à espanhola Cirsa (detida pela norte-americana Blackstone), faturou 10,9 milhões de euros até setembro (+9,1%). O casino da Madeira, explorado pelo grupo Pestana, teve receitas de 7 milhões (+13,7%), ao passo que o casino de Troia, detido pela Oxy Capital, fechou os primeiros nove meses do ano com 5,2 milhões de euros (-4,3%).
