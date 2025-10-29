Serviço cloud da Microsoft afetado por falha global
Os utilizadores reportaram problemas de ligação em serviços como o Office 365, Minecraft, Xbox Live, Copilot, Costco ou Starbucks.
A Microsoft confirmou esta quarta-feira que os utilizadores da sua plataforma Azure estão a enfrentar dificuldades de acesso a vários serviços, incluindo o Office 365, Minecraft e outras aplicações, devido a falhas na sua rede global de distribuição de conteúdos.
Em comunicado, publicado na página de monitorização do estado do Azure, a tecnológica norte-americana indicou que as suas equipas estão a investigar problemas no serviço Azure Front Door e a trabalhar para mitigar as falhas de acesso. Questionada pela AP, a Microsoft não respondeu de imediato, mas reconheceu as perturbações.
Devido à forte dependência de inúmeros sites e serviços da infraestrutura cloud da empresa, uma avaria desta natureza pode ter efeitos generalizados. De acordo com o site Downdetector, que monitoriza interrupções online, os utilizadores reportaram problemas de ligação em serviços como o Office 365, Minecraft, Xbox Live, Copilot, Costco, Starbucks e outros.
A Alaska Airlines, por exemplo, confirmou na rede X (antigo Twitter) que a falha está na origem de problemas que afetaram os seus sistemas de check-in e reserva de voos.
Os problemas na Azure surgem poucas horas antes da divulgação dos resultados trimestrais da Microsoft e uma semana após uma grande avaria da Amazon Web Services (AWS), que deixou fora de serviço diversas plataformas de redes sociais, jogos, entregas de comida, streaming e serviços financeiros.
A Amazon continua a ser o principal fornecedor mundial de serviços de computação na nuvem (cloud), enquanto a Microsoft ocupa o segundo lugar, à frente da Google, na maioria dos mercados.
