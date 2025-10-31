⛽ Preços dos combustíveis sobem na próxima semana

Na próxima semana, os combustíveis vão subir. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá subir 4,5 cêntimos e a gasolina deverá subir dois cêntimos, invertendo a tendência da semana anterior, de acordo com os dados do ACP.

Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,587 euros por litro de gasóleo simples e 1,706 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo subiu 1,5 cêntimos e a gasolina desceu 0,1 cêntimos. O mercado apontava para uma subida de dois cêntimos no gasóleo e de descida de dois cêntimos da gasolina.

Os contratos futuros do brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a descer 0,44%, para 64,1 dólares por barril, mas caminham para o terceiro mês consecutivo de perdas. Tanto o brent como o WTI deverão cair cerca de 3,5% em outubro, com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os principais produtores não pertencentes à OPEP a aumentar a produção para ganhar quota de mercado. O aumento da oferta também irá atenuar o impacto das sanções ocidentais que interrompem as exportações de petróleo russo para os seus principais compradores, a China e a Índia.

O desempenho dos combustíveis é explicado pelo facto de o dólar estar perto de máximos de três meses em relação às principais moedas, o que torna mais cara a compra de matérias-primas cotadas em dólares, como o petróleo.

De acordo com a Reuters, a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, deverá reduzir o preço do crude para dezembro para os compradores asiáticos para mínimos de vários meses devido ao aumento da oferta.

Os preços do crude também caíram depois de um inquérito oficial ter revelado que a atividade industrial da China diminuiu pelo sétimo mês consecutivo em outubro.