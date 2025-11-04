Patrícia Vinagre e Silva é a nova sócia da Proença de Carvalho

A Proença de Carvalho reforçou a equipa de sócios com a integração de Patrícia Vinagre e Silva, transitando da Andersen. A advogada vai inaugurar as áreas de Direito Público, Energia, Ambiente e Regulatório.

Com a entrada de Patrícia Vinagre e Silva da Andersen, transitam também para a Proença de Carvalho os associados Luís Teixeira Cardoso, Luís Gabriel Pereira e Nuno Miguel Marques e a consultora Fátima Dias.

“A integração na Proença de Carvalho representa uma oportunidade de reforçar uma marca de prestígio, reconhecida pela sua visão estratégica e pela qualidade dos seus profissionais. A equipa que me acompanha partilha o mesmo compromisso com a excelência e a inovação e acreditamos que, juntos, poderemos contribuir para o crescimento sustentado e a afirmação da sociedade no panorama jurídico nacional”, refere em comunicado a nova sócia.

Com mais de 25 anos de exercício de advocacia, o novo reforço da Proença de Carvalho tem vindo a especializar-se nas diversas áreas de Direito Público. Assessora empresas privadas e entidades públicas em matéria de contratos públicos, incluindo a fase de apresentação e avaliação de propostas, bem como a fase de execução contratual, nomeadamente de contratos de empreitada de obras públicas, concessões e serviços.

Patrícia Vinagre e Silva presta ainda assessoria a entidades privadas e entidades públicas em matérias de Ambiente, Energia, Fundos Europeus, Urbanismo e Compliance do Setor Público. Possui uma vasta experiência no domínio do contencioso e arbitragem de Direito Administrativo.

“A integração da Patrícia e da sua equipa, representa um momento marcante para a nossa sociedade, pois permite-nos inaugurar uma área de prática muito relevante em Portugal. Ficamos em melhores condições para prestar uma assessoria mais transversal aos nossos clientes e alargar o nosso mercado“, referem Francisco Proença de Carvalho e André Matias de Almeida.