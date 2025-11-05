Open Insurance: Vantagens, desafios e futuro

Bruno Valentim, Insurance Director da NTT Data Portugal – empresa de IA, negócios digitais e serviços de tecnologia – levou a audiência presente na 6ª edição da conferência anual do ECOseguros a refletir sobre o tema: “Open Insurance: Inovação colaborativa centrada no consumidor – vantagens, desafios e o futuro”.

O discurso do Insurance Director da NTT Data Portugal foi particularmente importante para esclarecer centenas de pessoas na audiência acerca do que o futuro tem reservado à Open Insurance.

“Com o open insurance aquilo que vai acontecer é que os consumidores vão ter a possibilidade de escolher partilhar os seus dados e com que entidades partilhar os seus dados e, com isso, naturalmente aumentar o leque de propostas recebidas e que vão mais ao encontro das suas expectativas”, começou por explicar. “Adicionalmente, se pensarmos que o open insurance faz parte de todo um programa cujo conceito é o open finance e, portanto, inclui além de seguros também, por exemplo, dados bancários e tudo aquilo que é os nossos dados fiscais.”

Para Valentim, “o open insurance é uma nova forma de pensar os seguros, colocando os clientes no centro, e é uma forma que o regulador encontrou de forçar a inovação e a forma como a proposta de valor é feita”, salientou. “E vai naturalmente também aumentar a competitividade, porque a partir do momento em que eu sou cliente de uma seguradora e decido partilhar os dados da minha apólice e de sinistros com a concorrência, isso vai fazer com que a competitividade aumente”, explicou.

Veja aqui na íntegra a intervenção de Bruno Valentim e fique a perceber quais vantagens, desafios e o futuro da Open Insurance.