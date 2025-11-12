Conforama reforça a sua expansão digital

Três anos após o seu lançamento, o Marketplace da Conforama registou um crescimento superior a 50% e ultrapassa os 500 000 produtos ativos em Espanha e Portugal, consolidando-se como uma das referências do setor do lar e da decoração na Península Ibérica. A plataforma conta atualmente com mais de 1.000 marcas e 250 vendedores, e prevê atingir um milhão de referências em 2026.

Desde a sua criação, o número de encomendas cresceu 171% e as vendas duplicaram em relação ao ano anterior. A empresa destaca que 70% do catálogo provém de marcas locais, sendo 85% espanholas e 15% portuguesas. Atualmente, mais de 90% dos produtos oferecem envio gratuito, sendo um dos serviços mais valorizados pelos utilizadores.

«O sucesso do Marketplace confirma a solidez da nossa estratégia digital e a nossa capacidade de adaptação às novas formas de consumo», afirma Xavier Papiol, CMO da Conforama Iberia. Com Álvaro Monge Roncero, Head of Marketplace em Espanha e Portugal, à frente desta área, a empresa continuará a incorporar novas marcas europeias para ampliar a variedade e consolidar-se como um espaço estratégico tanto para consumidores como para novos vendedores.

Para 2026, a empresa prevê um crescimento superior a 25%, impulsionado por um aumento de 50% nos vendedores ativos e pela meta de atingir um milhão de referências, reforçando o seu objetivo de se tornar o maior Marketplace especializado em equipamento e decoração para o lar na Península Ibérica.