Cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo de incêndio
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro em risco máximo de incêndio rural esta quinta-feira.
Cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os concelhos pertencem aos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.
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O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado e elevado cerca de 140 concelhos dos distritos Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.
O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de muito nublado no litoral oeste e, até ao início da manhã, na região Sul, e possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou aguaceiros fracos no Norte e Centro, em especial no litoral durante a tarde.
A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida da temperatura máxima na costa sul do Algarve. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Guarda e Viseu) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 22 (Viana do Castelo) e os 34 (Évora e Faro).
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