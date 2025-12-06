ECO Quiz. Marcelo operado e IRS dos senhorios
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
- Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz
A semana que agora termina começou com um susto: o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sentiu-se indisposto e teve de ser encaminhado para o Hospital de S. João no Porto, onde entrou com fortes dores abdominais e uma indisposição.
O Governo entregou na Assembleia da República, na passada terça-feira, uma proposta de lei para a habitação que prevê que a taxa autónoma de IRS sobre rendimentos prediais desça substancialmente.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
