Peter Zaffino de saída da AIG, com Eric Andersen a suceder-lhe como CEO

O American International Group (AIG) anunciou esta terça-feira que o CEO Peter Zaffino aposentar-se das suas funções em meados de 2026. Sabe-se agora que Eric Andersen, ex-executivo da Aon, o sucederá como presidente e CEO eleito a partir de 16 de fevereiro de 2026. Andersen irá assumir a totalidade das suas funções e integrar o conselho de administração após 1 de junho de 2026, avança a Insurance Business Magazine.

A escolha de Andersen acontece depois da retirada da oferta a John Neal, antigo chefe da Lloyd’s de Londres, que acabou por não chegar a iniciar funções devido a um escândalo.

Como ECOseguros noticiou na altura, Neal perdeu o cargo porque a AIG descobriu que estava a ser alvo de uma investigação da Lloyd’s por alegadamente manter uma relação com uma funcionária. A AIG terá de pagar 2,7 milhões de dólares por retirar a oferta antes de Neal ter assumido funções como presidente como compensação.

Já em relação à aposentação de funções de Peter Zaffino, o ainda CEO afirma: “Estou extremamente orgulhoso dos nossos colegas e do extraordinário progresso que alcançámos durante o meu mandato para fazer da AIG um dos principais players do setor”.

Já Eric Andersen, que anteriormente integrou o comité executivo e atuou como conselheiro estratégico do presidente e CEO da Aon, diz: “Sinto-me honrado pela confiança que o conselho depositou em mim e motivado pela oportunidade de servir como presidente e CEO eleito da AIG”, disse Andersen.