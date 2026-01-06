Peter Zaffino de saída da AIG, com Eric Andersen a suceder-lhe como CEO
A 1 de junho de 2026 Eric Anderson irá assumir a totalidade das suas funções como CEO e membro do conselho de administração da AIG.
O American International Group (AIG) anunciou esta terça-feira que o CEO Peter Zaffino aposentar-se das suas funções em meados de 2026. Sabe-se agora que Eric Andersen, ex-executivo da Aon, o sucederá como presidente e CEO eleito a partir de 16 de fevereiro de 2026. Andersen irá assumir a totalidade das suas funções e integrar o conselho de administração após 1 de junho de 2026, avança a Insurance Business Magazine.
A escolha de Andersen acontece depois da retirada da oferta a John Neal, antigo chefe da Lloyd’s de Londres, que acabou por não chegar a iniciar funções devido a um escândalo.
Como ECOseguros noticiou na altura, Neal perdeu o cargo porque a AIG descobriu que estava a ser alvo de uma investigação da Lloyd’s por alegadamente manter uma relação com uma funcionária. A AIG terá de pagar 2,7 milhões de dólares por retirar a oferta antes de Neal ter assumido funções como presidente como compensação.
Já em relação à aposentação de funções de Peter Zaffino, o ainda CEO afirma: “Estou extremamente orgulhoso dos nossos colegas e do extraordinário progresso que alcançámos durante o meu mandato para fazer da AIG um dos principais players do setor”.
Já Eric Andersen, que anteriormente integrou o comité executivo e atuou como conselheiro estratégico do presidente e CEO da Aon, diz: “Sinto-me honrado pela confiança que o conselho depositou em mim e motivado pela oportunidade de servir como presidente e CEO eleito da AIG”, disse Andersen.
