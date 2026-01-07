RSN Advogados assessora a Carhartt Work In Progress

A RSN Advogados prestou assessoria jurídica à Carhartt Work In Progress (WIP) na abertura da sua nova loja em Lisboa, situada na Praça Luís de Camões, nºs 28 a 32, no Chiado.

A equipa que acompanhou a marca em todas as fases do seu processo de instalação, foi composta por José Nogueira (Sócio Fundador e Responsável pelo Departamento de Corporate da Sociedade) e Inês Barroso Sá (Advogada do Departamento de Imobiliário e Urbanismo da Sociedade).

A operação contou ainda com o apoio da Oporto Accounting, responsável pela assessoria contabilística e fiscal à Carhartt WIP, assegurando o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares associados à implementação do projeto em Portugal, desde o processo de constituição da sociedade comercial até à abertura da loja. A equipa da Oporto Accounting foi composta por Bruno Varajão (CEO) e pelo advogado Pedro Mendes da Cunha.

Com esta abertura, a Carhartt WIP reforça a sua presença no centro da capital, passando a contar com duas lojas na Baixa Pombalina.