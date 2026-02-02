Mercado automóvel cresce 17,8% em janeiro

O mercado automóvel português cresceu 17,8% em janeiro, com 20.042 novos veículos matriculados, segundo dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal divulgados esta segunda-feira.

“Em janeiro de 2026 foram matriculados em Portugal 20.042 veículos automóveis, ou seja, mais 17,8% que no mesmo mês de 2025”, indicou a associação, em comunicado. Por categoria, no primeiro mês do ano, foram matriculados 16.839 automóveis ligeiros, um aumento de 16,1% relativamente a janeiro de 2025.

Neste mês, 80% destes veículos eram movidos a energias alternativas, sobretudo, elétricos e híbridos. Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias avançou 5,6% para 2.188 unidades no período em análise. Já o mercado de veículos pesados mais do que duplicou (132,8%), face ao mês homólogo de 2025, com 1.015 veículos comercializados.