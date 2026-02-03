Empresas

Musk classifica Sánchez de “tirano e traidor”

  • ECO
  • 19:51

Pedro Sánchez quer que os proprietários de plataformas tecnológicas enfrentem "responsabilidade criminal se não removerem conteúdo de ódio ou ilegal".

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, voltou a estar na mira de Elon Musk. Na rede social X, deque é proprietário, o multimilionário classificou Sánchez de “tirano e traidor do povo de Espanha” após o país vizinho ter apresentado um conjunto de medidas, entre as quais restringir o acesso de menores de 16 a redes sociais.

O líder espanhol afirmou, durante a cimeira mundial de Governos no Dubai, que as “redes sociais converteram-se num estado falido, em que se ignoram as leis e se toleram delitos” e prometeu “mudar a legislação em Espanha para que os dirigentes das plataformas sejam legalmente responsáveis pelas múltiplas violações que têm lugar nessas plataformas”.

“Isto significa que os CEO destas plataformas tecnológicas enfrentarão responsabilidade criminal se não removerem conteúdo de ódio ou ilegal”, acrescentou Sánchez.

Em outro post no X, mais tarde, Musk voltou à carga ao dizer que o líder espanhol é um “verdadeiro fascista totalitário”.

É o segundo embate entre os dois no espaço de uma semana. Musk já tinha criticado a iniciativa do governo espanhol regularizar cerca de meio milhão de imigrantes no país. Na altura, Sánchez respondeu: “Marte pode esperar. A Humanidade não”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Musk classifica Sánchez de “tirano e traidor”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

SpaceX compra xAI num negócio avaliado em 1,25 biliões

Tiago Alexandre Pereira,

Duas das maiores empresas do norte-americano passam agora a uma só, numa operação estratégica realizada antes da entrada da SpaceX em bolsa, num negócio astronómico superior a um bilião de dólares.