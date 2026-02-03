Musk classifica Sánchez de “tirano e traidor”

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, voltou a estar na mira de Elon Musk. Na rede social X, deque é proprietário, o multimilionário classificou Sánchez de “tirano e traidor do povo de Espanha” após o país vizinho ter apresentado um conjunto de medidas, entre as quais restringir o acesso de menores de 16 a redes sociais.

O líder espanhol afirmou, durante a cimeira mundial de Governos no Dubai, que as “redes sociais converteram-se num estado falido, em que se ignoram as leis e se toleram delitos” e prometeu “mudar a legislação em Espanha para que os dirigentes das plataformas sejam legalmente responsáveis pelas múltiplas violações que têm lugar nessas plataformas”.

“Isto significa que os CEO destas plataformas tecnológicas enfrentarão responsabilidade criminal se não removerem conteúdo de ódio ou ilegal”, acrescentou Sánchez.

Em outro post no X, mais tarde, Musk voltou à carga ao dizer que o líder espanhol é um “verdadeiro fascista totalitário”.

É o segundo embate entre os dois no espaço de uma semana. Musk já tinha criticado a iniciativa do governo espanhol regularizar cerca de meio milhão de imigrantes no país. Na altura, Sánchez respondeu: “Marte pode esperar. A Humanidade não”.