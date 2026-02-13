CEO da DP World demite-se devido a ligação com Jeffrey Epstein

O empresário Ahmed bin Sulayem, presidente executivo (CEO) da multinacional de logística do Dubai, DP World, apresentou a sua demissão após o seu nome ter aparecido nos documentos do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

O nome de Bin Sulayem aparece em alguns emails nos arquivos de Epstein, tendo o congressista Thomas Massie, republicano do Kentucky, nomeado o empresário como destinatário de um email específico da última remessa de arquivos desclassificados.

Numa troca de mensagens, citada pela Europa Press, Epstein escreve a Bin Sulayem dizendo que tinha “adorado” o “vídeo da tortura”, sem dar mais detalhes. Os emails revelaram uma relação entre Epstein e Bin Sulayem que remontava a décadas e, nas suas conversas, falavam de temas como sexo, massagens íntimas e acompanhantes.

Depois de empresas e fundos terem começado a desvincular-se nos últimos dias da DP World, a multinacional anunciou hoje numa breve comunicação que Bin Sulayem “renunciou com efeito imediato”. Essa Kazim foi nomeado presidente e Yuvraj Narayan assumirá as funções de presidente executivo da empresa.