Empresas

CEO da DP World demite-se devido a ligação com Jeffrey Epstein

  • Lusa
  • 16:06

O nome de Bin Sulayem aparece em alguns emails nos arquivos de Epstein, tendo o congressista Thomas Massie,nomeado o empresário como destinatário de um email.

O empresário Ahmed bin Sulayem, presidente executivo (CEO) da multinacional de logística do Dubai, DP World, apresentou a sua demissão após o seu nome ter aparecido nos documentos do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

O nome de Bin Sulayem aparece em alguns emails nos arquivos de Epstein, tendo o congressista Thomas Massie, republicano do Kentucky, nomeado o empresário como destinatário de um email específico da última remessa de arquivos desclassificados.

Numa troca de mensagens, citada pela Europa Press, Epstein escreve a Bin Sulayem dizendo que tinha “adorado” o “vídeo da tortura”, sem dar mais detalhes. Os emails revelaram uma relação entre Epstein e Bin Sulayem que remontava a décadas e, nas suas conversas, falavam de temas como sexo, massagens íntimas e acompanhantes.

Depois de empresas e fundos terem começado a desvincular-se nos últimos dias da DP World, a multinacional anunciou hoje numa breve comunicação que Bin Sulayem “renunciou com efeito imediato”. Essa Kazim foi nomeado presidente e Yuvraj Narayan assumirá as funções de presidente executivo da empresa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

CEO da DP World demite-se devido a ligação com Jeffrey Epstein

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Do Reino Unido à Eslováquia, caso Epstein provoca demissões

Joana Abrantes Gomes,

O britânico Peter Mandelson é o caso mais polémico da série de demissões que está a surgir na sequência dos novos documentos relacionados com o falecido magnata e agressor sexual nova-iorquino.