Critical Software e suíça Stadler avançam com joint venture para ferrovia

A Critical Software e a suíça Stadler avançaram uma nova joint venture na área da ferrovia. A Stadler Digital Labs (STADL), especializada em software para a ferrovia, arranca com uma equipa de 100 pessoas, com o objetivo de atingir 300 pessoas nos próximos três anos.

Com uma participação no capital de 51% da Stadler e 49% da Critical Software, que será o parceiro fundador estratégico, responsável por estabelecer as bases de engenharia, segurança, cibersegurança e inovação, a nova empresa contará com um escritório em Coimbra e outro em Lisboa (nas instalações da Critical Software) e terá Rogério Gomes como CEO.

“A Stadler Digital Labs reflete o alinhamento estratégico entre duas organizações com visões convergentes no que toca à inovação, à segurança e à modernização do setor ferroviário. A ferrovia não só é uma área muito relevante para o crescimento da economia portuguesa, como também para a afirmação de uma mobilidade europeia segura e interoperável. A colaboração entre estas duas empresas vai permitir unir o know-how de engenharia e inovação da Critical Software e da Stadler na ferrovia”, refere Rogério Gomes, CEO da Stadler Digital Labs, citado em comunicado.

A empresa combina as competências da Stadler no domínio ferroviário — com sede em Bussnang, no leste da Suíça, a empresa tem cerca de 17.200 colaboradores em oito unidades de produção, seis centros de engenharia e mais de 80 locais de serviço em todo o mundo, incluindo cerca de 6.000 colaboradores na Suíça — com as da Critical Software em engenharia de software, sistemas de segurança crítica, cibersegurança e inovação digital aplicada.

Depois da parceria com a BMW no setor automóvel (Critical Techworks) e com a Airbus na área do aeroespacial, a Critical Flytech, esta é o terceiro projeto de joint venture da tecnológica nacional, desta vez, no setor ferroviário. Com 1.400 colaboradores, a Critical Software está presente em Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha.

“Esta joint venture emerge de dois dos mais importantes pilares da Critical Software: confiança e inovação. A nossa experiência em engenharia de software crítico, sistemas complexos, e criação de deeptech, vai contribuir para dar corpo à ambiciosa visão da Stadler para o setor da ferrovia e mobilidade. A criação de joint ventures como esta, com enorme valor acrescentado e potencial de crescimento, é uma poderosa forma de servirmos o nosso propósito e de dar resposta ao que nos importa: ajudar a construir um mundo melhor e mais seguro”, justifica Gonçalo Quadros, chairman da Critical Software, citado em comunicado.

A Stadler Digital Labs terá como foco “disponibilizar capacidade de engenharia escalável e entregar soluções completas em software ferroviário, cibersegurança e produtos digitais”.