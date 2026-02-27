Trump pondera “tomada de controlo pacífica” de Cuba
"O Governo cubano está a dialogar connosco e, como sabem, enfrenta problemas muito graves. Não têm dinheiro, não têm nada neste momento", disse o Presidente norte-americano.
O Presidente norte-americano afirmou esta sexta-feira que está a considerar uma “tomada de controlo pacífica” de Cuba, sem especificar detalhes, num momento em que Washington aplica um embargo de petróleo à ilha.
“O Governo cubano está a dialogar connosco e, como sabem, enfrenta problemas muito graves. Não têm dinheiro, não têm nada neste momento, mas estão a dialogar connosco e talvez venhamos a assistir a uma tomada de controlo pacífica de Cuba”, disse Donald Trump à imprensa ao sair da Casa Branca para uma viagem ao estado do Texas.
“Desde pequeno que ouço falar de Cuba. Todos queriam uma mudança, e posso ver que isso está a acontecer”, disse Trump, acrescentando que o secretário de Estado, Marco Rubio, “está a tratar disso”.
As declarações do Presidente republicano ocorrem num contexto de fortes tensões entre Washington e Havana devido ao bloqueio de petróleo à ilha, e poucos dias após a operação realizada por Cuba esta semana contra uma lancha proveniente da Florida que supostamente violou as suas águas e contra a qual as autoridades abriram fogo, causando a morte de quatro tripulantes.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Trump pondera “tomada de controlo pacífica” de Cuba
{{ noCommentsLabel }}