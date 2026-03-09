Pedro de Vasconcelos de saída do board da EDP

O administrador Pedro de Vasconcelos apresentou a resignação do conselho de administração executivo da EDP, com efeitos a partir de 30 abril. O gestor estava na EDP há 19 anos, era administrador executivo apenas desde abril de 2023 e, de acordo com informações apuradas pelo ECO, vai anunciar em breve o início de funções numa companhia internacional do setor.

De acordo com um comunicado oficial ao mercado, “o membro da Comissão Executiva do Conselho de Administração, Pedro Collares Pereira de Vasconcelos, apresentou a sua renúncia ao cargo, a qual produzirá efeitos em 30 de abril de 2026. A EDP adotará as medidas adequadas para assegurar o cumprimento dos princípios aplicáveis de governo societário e de compliance”. A EDP não esclarece qual será a solução para substituir Pedro de Vasconcelos, que ocupava funções relevantes no grupo e era apontado como o principal candidato à sucessão de Miguel Stilwell.

Quais eram as funções de Pedro de Vasconcelos no grupo EDP, além da função de membro do Conselho de Administração Executivo?