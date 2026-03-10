Startup Braga tem nova liderança

João Fernandes é o novo diretor da Startup Braga, substituindo no cargo Luís Rodrigues que é agora administrador executivo da InvestBraga. Reforçar o papel da incubadora minhota enquanto plataforma de ligação entre ciência, tecnologia, indústria e empreendedorismo, potenciando a ligação com a academia estão entre os objetivos da nova direção.

“A Startup Braga tem contribuído decisivamente para posicionar Braga no mapa europeu da inovação. O objetivo passa por consolidar esta trajetória e reforçar a ligação ao ecossistema regional de conhecimento e tecnologia, criando ainda mais oportunidades para que o talento e a ciência desenvolvidos na região se transformem em startups com impacto global”, afirma João Fernandes, citado em comunicado.

O reforço do papel da incubadora “como plataforma de ligação entre ciência, tecnologia, indústria e empreendedorismo, consolidando o posicionamento internacional da iniciativa e aprofundando a ligação ao ecossistema científico, tecnológico e empresarial da região”, bem como potenciar a “colaboração com instituições de ensino superior” — como a Universidade do Minho, o IPCA e a Universidade Católica Portuguesa —, bem como com “centros de I&D, centros clínicos académicos como o 2CA e infraestruturas científicas de referência internacional como o INL” estão entre os objetivos da nova liderança.

“Entre as prioridades estratégicas está igualmente o reforço do desenvolvimento de novos projetos empreendedores em áreas onde Braga já apresenta reconhecimento internacional, como as Ciências da Vida e da Saúde, explorando também o potencial de crescimento em domínios como a economia digital, a sustentabilidade e a indústria”, pode ler-se em comunicado.

Licenciado em Gestão e pós-graduado em Marketing e Estratégia pela Universidade do Minho, com um percurso ligado ao empreendedorismo, João Fernandes iniciou a sua carreira no departamento de marketing do grupo bracarense que integra as scaleups EDIGMA e DISPLAX, tendo estado envolvido no lançamento de uma tecnologia inovadora para touchscreens, atualmente comercializada em mais de 100 países. Mais tarde, cofundou a loja online My Golden Pet, cujo conceito associa comércio eletrónico à promoção da adoção responsável de animais.

Em 2016, integrou a TecMinho como técnico de Transferência de Tecnologia, e dois anos depois o grupo Sonae como especialista em inovação aberta. Em 2019, assumiu na Bright Pixel — o fundo de capital de risco da SONAE — a coordenação de um programa europeu de aceleração que apoiou cerca de 60 startups de vários países europeus, com financiamento superior a 800 mil euros. “Durante cinco anos, esteve também envolvido em outros programas de aceleração apoiados pela Comissão Europeia, contribuindo para a avaliação de startups e para a sua ligação a investidores e parceiros internacionais”, detalha comunicado.

Antes de assumir a direção da Startup Braga, desempenhava funções como especialista de inovação na MC Digital, a divisão tecnológica da Sonae MC, onde, nos últimos dois anos, liderou provas de conceito e pilotos com startups, testando tecnologias inovadoras em ambientes reais de retalho em marcas como Continente e a Wells.

Substitui no cargo Luís Rodrigues, na liderança da Startup Braga durante seis anos. O profissional foi, entre 2019-2020, gestor de Programas da Startup Braga, tendo assumido a direção em janeiro de 2020, onde permaneceu até janeiro de 2026. É agora administrador executivo da InvestBraga, que abrange quatro áreas de negócio, nomeadamente a Startup Braga.

Nos últimos anos, a Startup Braga tem-se vindo a afirmar como um dos polos de incubação nacionais, tendo sido distinguido no ranking “Europe’s Leading Start-up Hubs”, do Financial Times, tendo integrado por três anos consecutivos o Top 50 dos principais hubs de startups da Europa. No ano passado, a cidade foi distinguida pela Comissão Europeia com o título de “European Rising Innovative City”, no âmbito dos Prémios Capital Europeia da Inovação (iCapital Awards).