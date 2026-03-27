Nova SBE avança com divórcio da Universidade Nova de Lisboa

A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) vai mesmo avançar com uma proposta de separação oficial da Universidade Nova de Lisboa (UNL). O Diário de Notícias (acesso pago) escreve esta sexta-feira que o pedido deverá chegar à secretária do ministro da Educação, Fernando Alexandre, na primeira semana de abril.

O objetivo é libertar-se do que considera serem constrangimentos e burocracias que envolvem a UNL para poder concorrer em pé de igualdade com as congéneres internacionais, e não perder lugares entre as melhores do mundo. No ano passado, a Nova SBE garantiu o 6.º lugar entre os melhores mestrados em Finanças a nível mundial e a quinta posição na Europa.

A polémica instalou-se na academia lisboeta após um despacho do reitor ditar que as faculdades têm mesmo de ter um nome em português. Em entrevista ao ECO, o reitor avisou que “a cisão seria sempre má” para ambas as partes, mas que a Nova SBE “perderia mais do que ganhava” com essa separação.

Paulo Pereira garantiu ainda que “não tem nenhuma obsessão com o cumprimento da lei”, estando apenas a dar resposta aos pareceres da Provedoria de Justiça e da Inspeção Geral da Educação e Ciência, a perguntas do Ministério Público e até a reclamações que chegaram à reitoria sobre esta matéria.