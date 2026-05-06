Recordati celebra o seu centenário

Fundada em Itália em 1926, a empresa evoluiu de uma farmácia local para se tornar um grupo farmacêutico internacional com presença em mais de 150 países, guiado pelo seu propósito de “Desbloquear todo o potencial da vida”. Este marco reflete uma trajetória forte marcada pelo crescimento, proximidade e compromisso constante com a saúde.

Ao longo de um século, a Recordati fortaleceu a sua posição através de investimentos contínuos em investigação e desenvolvimento e diversificação das suas áreas terapêuticas, incluindo doenças cardiovasculares, urologia, gastroenterologia, reumatologia, saúde mental e doenças raras. É particularmente notável pelo seu compromisso com a prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares, apostando em abordagens terapêuticas inovadoras que respondem ao risco residual e melhoram significativamente os resultados de saúde e a qualidade de vida dos pacientes.

Por ocasião deste aniversário, a empresa apresenta também os seus novos valores corporativos: Melhor Juntos, Nunca Conformar-se e Sempre Entregar, que refletem a sua cultura organizacional e ambição estratégica para o futuro. Mais do que uma celebração, o centenário representa uma reafirmação do compromisso da Recordati com a inovação, o acesso a tratamentos e a sustentabilidade dos sistemas de saúde, com vista a continuar a gerar impacto positivo nas próximas décadas.