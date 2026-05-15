Seguros: A importância das declarações

As declarações iniciais no seguro de saúde são fundamentais para que a seguradora possa avaliar o risco e decidir sobre a aceitação da proposta, o valor do prémio e eventuais exclusões. Essas informações, fornecidas pelo cliente na contratação, incluem história clínica e hábitos de vida que impactam a saúde (como tabagismo ou consumo de álcool).

A veracidade e o rigor são essenciais para evitar problemas futuros, como a recusa de reembolso de despesas médicas.

Legalmente, o segurado deve fornecer informações verdadeiras e completas, incluindo todas as circunstâncias relevantes para a avaliação do risco pela seguradora. A omissão ou falsificação de informações pode invalidar o contrato ou a cobertura.

Para o segurado, as declarações iniciais garantem clareza sobre o que está coberto e permitem um melhor planeamento financeiro. A precisão nas declarações iniciais é crucial para uma relação de confiança e para garantir uma cobertura justa e adequada.

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