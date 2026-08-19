Euribor volta a subir a seis e a 12 meses

A taxa Euribor subiu esta quarta-feira a seis e a 12 meses face a terça-feira, tendo recuado a três meses, tal como na véspera.

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No caso da taxa Euribor a 12 meses, a subida foi de 0,021 pontos face a terça-feira, subindo para 2,977%.

A seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje 0,022 pontos, para 2,719%, acima dos 2,697% da sessão anterior.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a junho indicam que a Euribor a seis meses representa 39,9% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representam 31,3% e 24,38%, respetivamente.

No prazo mais curto, a descida foi de 0,008 pontos face à véspera, para 2,492%.

Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, para 2,425% a três meses, 2,647% a seis meses e 2,855% a 12 meses.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro. Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se a 9 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si.