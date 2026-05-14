PTRR: ambição a mais, execução e recursos a menos

Num cenário de escassez, que investimento prevalecerá? O novo aeroporto de Lisboa ou o PTRR? A resposta evelará muito sobre o modelo de crescimento para o país, escreve o economista Óscar Afonso.

⚡ ECO Fast O programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) apresenta-se como uma resposta ambiciosa a catástrofes, mas suscita dúvidas sobre sua execução efetiva e coerência estratégica.

Com um investimento previsto de 22,6 mil milhões de euros, o PTRR enfrenta críticas pela falta de detalhamento nas medidas e pela ausência de um calendário claro para a sua implementação.

A capacidade de execução do PTRR é questionada, especialmente num contexto de recursos escassos, o que levanta incertezas sobre a sua eficácia e impacto a longo prazo.

Portugal precisava de um plano de resiliência. Mas o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) — apresentado como resposta estratégica a uma catástrofe —, levanta dúvidas que vão além das críticas habituais, como a falta de detalhe. A ambição é inegável, em termos de magnitude: 22,6 mil Milhões de Euros (M€) para recuperar, proteger e transformar o país até 2034.

O problema é outro, é saber se estamos perante um verdadeiro plano de execução ou um grande exercício de agregação política de medidas, fontes de financiamento e intenções já parcialmente existentes. Mais do que a dimensão financeira, está em causa a capacidade real de executar este plano num contexto de recursos escassos e múltiplos projetos concorrentes.

A questão é tanto mais relevante quanto o PTRR parece repetir um padrão conhecido na política económica portuguesa: reagir tarde, executar lentamente e, por isso, acabar por falhar na função essencial de estabilização e antecipação. E a proximidade deliberada com o PRR, quer no nome quer na escala financeira, não ajuda a clarificar.

O PRR, concebido para responder à pandemia, só acelerou quando a economia já tinha recuperado em larga medida, impulsionada pelo turismo, transformando-se parcialmente num instrumento pró-cíclico que deveria ter sido estabilizador.

A aproximação entre PRR e PTRR pode ter utilidade política, mas dificulta a leitura económica e institucional do novo programa. O PTRR surge agora após uma nova catástrofe (agora localizada), com uma ambição preventiva que deveria ter sido estrutural muito antes. Mas surge também com ambição estrutural nacional e num momento em que o país enfrenta constrangimentos evidentes de capacidade — desde a escassez de mão-de-obra até à pressão sobre setores como a construção — que colocam em causa a execução simultânea de grandes investimentos.

O Governo aponta para 96 medidas, mas apenas 85 surgem claramente sistematizadas nos pilares “Proteger” e “Responder”, ainda que muitas assumam uma formulação genérica e careçam de concretização operacional – incluindo na própria seleção de medidas emblemáticas destacadas pelo Governo. O pilar “Recuperar”, focado no curto prazo (um ano), aparece mais como um conjunto difuso de intervenções do que como um bloco estruturado.

O PTRR emerge, pois, ancorado numa narrativa e numa arquitetura que parecem querer replicar um modelo cuja execução revelou limitações evidentes. Ao mesmo tempo, a ausência de uma calendarização detalhada e a dependência de ciclos políticos futuros aumentam a incerteza quanto à sua concretização.

Quando se desce ao detalhe, surgem fragilidades que ainda não foram suficientemente discutidas. O Governo aponta para 96 medidas, mas apenas 85 surgem claramente sistematizadas nos pilares “Proteger” e “Responder”, ainda que muitas assumam uma formulação genérica e careçam de concretização operacional – incluindo na própria seleção de medidas emblemáticas destacadas pelo Governo. O pilar “Recuperar”, focado no curto prazo (um ano), aparece mais como um conjunto difuso de intervenções do que como um bloco estruturado.

A calendarização assenta em grandes períodos (curto, médio e longo prazo), sem desagregação anual que permita avaliar a execução. Já o financiamento combina múltiplas fontes sem clarificar plenamente o que é adicional e o que resulta de reprogramação de instrumentos já existentes. Mais relevante ainda, o plano não esclarece como será gerida a concorrência por recursos entre o PTRR e outros grandes investimentos já em curso ou anunciados — uma questão central num contexto de escassez.

Tudo isto remete para uma questão mais profunda. O PTRR acerta no diagnóstico — a necessidade de reforçar a resiliência num país exposto a riscos climáticos e sistémicos crescentes —, mas não demonstra ainda capacidade de execução – desde logo, na vertente “Recuperação”, de curto prazo, com muitos cidadãos e empresas à espera dos apoios prometidos – nem coerência estratégica.

E há um sinal que não deve ser ignorado. O facto de a resiliência surgir agora como prioridade central evidencia que, durante anos, essa dimensão foi secundarizada, incluindo no PRR, de onde herda parte do nome. Num país onde incêndios florestais, cheias ou falhas infraestruturais são recorrentes e previsíveis, a política pública continua a ser mais reativa do que proativa, seguindo frequentemente o ditado popular: “casa roubada, trancas na porta”.

Acresce um risco adicional, ainda pouco discutido: a diluição da fronteira entre o Programa do Governo e este novo plano. Ao assumir uma ambição transversal, o PTRR pode criar a perceção de que cobre todas as dimensões da resiliência do país, quando áreas estruturais como a Saúde, a Educação ou a Habitação — que exigem reformas profundas e continuadas — permanecem fora do seu âmbito.

Por outro lado, estão ausentes reformas económicas essenciais para reforçar a competitividade e a capacidade de crescimento do país, fundamentais para gerar os recursos públicos necessários não só para financiar este plano, mas também as restantes políticas públicas.

Ao mobilizar e redirecionar recursos — públicos (nacionais e europeus) e privados —, importa considerar o respetivo custo de oportunidade, isto é, o que deixa de ser financiado noutras áreas potencialmente mais produtivas. Sem essa clarificação, o risco é substituir estratégia por agregação financeira. De um modo mais geral, a ausência de uma análise de impacto — infelizmente comum nas políticas públicas em Portugal — impede uma avaliação rigorosa destas escolhas e das implicações para o crescimento e a sustentabilidade das contas públicas.

O PTRR pode, assim, ser simultaneamente necessário e insuficiente. Necessário, porque responde a fragilidades reais. Insuficiente, porque ainda não prova que consegue ultrapassar o principal bloqueio estrutural: a capacidade do Estado para transformar planos em execução atempada, coerente e eficaz. E, sobretudo, não responde à questão das prioridades estratégicas, pois o país tem muitas outras, como sabemos, nomeadamente na Saúde, na Educação e na Habitação.

Num contexto de restrições reais — financeiras, institucionais e produtivas —, a questão central deixa de ser apenas ‘o que fazer’, para passar a ser ‘o que fazer primeiro, com que recursos e com que impacto no modelo de crescimento’.

O horizonte alargado do plano, ultrapassando a legislatura, implica também a necessidade de um amplo consenso parlamentar, requerendo uma capacidade de diálogo que o governo não tem demonstrado.

O que é, afinal, o PTRR

Antes da discussão crítica, importa fixar o essencial. O PTRR é um plano plurianual, com horizonte entre 2026 e 2034, que mobiliza cerca de 22,6 mil M€ com o objetivo de responder aos danos provocados pelas tempestades de início de 2026 e, simultaneamente, reforçar a resiliência do país a choques futuros.

O plano organiza-se em três pilares:

“Recuperar” (cerca de 5,3 mil M€, ou 23,6% do total): centrado na reposição de infraestruturas, apoio a famílias e empresas e recuperação da capacidade produtiva nos territórios mais afetados;

“Proteger” (cerca de 15 mil M€ ; 66,2%): o núcleo do programa, com 61 medidas orientadas para a prevenção de riscos e o reforço estrutural de sistemas críticos;

M€ “Responder” (cerca de 2,3 mil M€ ; 10,2%): com 24 medidas, focadas na capacidade operacional em situações de emergência.

No total, o Governo aponta para 96 medidas, distribuídas por 15 domínios. No entanto, apenas 85 surgem claramente sistematizadas nos pilares “Proteger” e “Responder”. Por diferença, o pilar “Recuperar” corresponderia a cerca de 11 medidas, o que contrasta com a própria narrativa oficial de que já foram adotadas “dezenas de medidas” de resposta imediata após as tempestades. Esta discrepância sugere que o pilar “Recuperar” é apresentado mais como um conjunto alargado de instrumentos e ações — muitas já em curso — do que como um bloco estruturado e comparável aos restantes pilares.

Entre as cerca de duas dezenas de medidas emblemáticas destacadas pelo Governo — ainda que apresentadas de forma pouco sistematizada — incluem-se:

No pilar “Proteger” (prevenção e resiliência estrutural):

“Construção de barragens estruturantes e centenas de charcas e pequenos aproveitamentos hidroagrícolas – ‘Água que Une’”; “Reforço e modernização das redes elétricas e de gás”; “Aceleração da produção descentralizada e do armazenamento de energia”; “Reforço da cibersegurança e resiliência digital do Estado”; “Reservas estratégicas, silos alimentares e rede de frio”; “Reserva nacional de medicamentos e dispositivos médicos críticos”; “Agenda nacional para o desenvolvimento e a fixação populacional nos territórios de baixa densidade”; “Desenvolvimento de parques tecnológicos e áreas de expansão empresarial”; “Defesa costeira contra erosão e criação de um sistema de radares oceânicos”; “Redução estrutural da carga combustível nas florestas e proteção das aldeias”; “Investimento em capacidade de resiliência energética e de comunicações das infraestruturas críticas e de serviços essenciais”.

No pilar “Responder” (capacidade de resposta a emergências):

“Fundo de catástrofes naturais e sísmicas, com reforma do regime de cobertura de riscos e criação de seguro obrigatório para habitações, apoiado por mecanismo de solidariedade para garantir acesso universal”; “Reforço da capacidade técnica e operacional da Proteção Civil”; “Reformas do Sistema Nacional de Proteção Civil e do INEM”; “Programa ‘Freguesias Ligadas’ (comunicações redundantes em todas as freguesias)”; “Reforma do sistema nacional de comunicações de emergência ( SIRESP ) e implementação do sistema de alerta público Cell Broadcast ”; “Rede Crítica Resiliente de Rádio hertziana e Disaster Recovery Hub, com capacidade para difusão de mensagens específicas de emergência”; “Nova Lei da Calamidade para regular os apoios e a gestão da situação em circunstâncias excecionais”; “Sistema nacional de alojamento de emergência”; “Alargamento do Fundo de Emergência Municipal”.

Ainda assim, mesmo nesta seleção de medidas emblemáticas — que deveria traduzir as prioridades do plano — persistem formulações muito amplas e níveis de detalhe heterogéneos, que vão desde investimentos relativamente concretos até orientações estratégicas genéricas. Esta heterogeneidade ajuda a explicar as críticas quanto à falta de concretização, hierarquização e definição de metas operacionais.

Não sendo especialista nessas matérias, diria que todas essas medidas emblemáticas se afiguram relevantes, o que não admira porque foram certamente selecionadas para serem inquestionáveis. A questão é saber se estão devidamente planeadas, articuladas e dão resposta, em conjunto com as demais, aos problemas com que as populações se irão defrontar, a vários níveis, num futuro previsível. Só o tempo poderá responder a essa questão, mas todos temos o dever coletivo de exigir transparência e execução, chamando a atenção para os aspetos que suscitam dúvidas, o que me motivou a escrever esta crónica.

Financiamento: prudência orçamental ou ilusão de ótica, com riscos escondidos?

O desenho financeiro do PTRR assenta numa combinação de fontes — públicas (nacionais e europeias) e privadas, incluindo empresas dessas esferas — que, em conjunto, perfazem os 22,6 mil M€ anunciados.

Em termos agregados, a repartição é conhecida (ver Tabela 1, correspondente à Tabela 17 do PTRR): 8,4 mil M€ das Administrações Públicas, dos quais 6,2 mil M€ oriundos do Orçamento do Estado e o remanescente repartido por outras entidades incluídas no perímetro orçamental; 2,4 mil M€ de empresas públicas fora do perímetro orçamental (como a Águas de Portugal e a Global Parques – empresa portuguesa especializada na gestão de parques empresariais, industriais e logísticos, com capital maioritariamente detido pela AICEP); 4,2 mil M€ de fundos europeus (incluindo PRR, PT2030, Fundo de Solidariedade da União Europeia e futuro quadro financeiro plurianual); e 7,6 mil milhões de investimento privado, incluindo concessões e PPP.

Esta composição é central para a leitura crítica do plano: os 22,6 mil M€ não correspondem a uma dotação nova, líquida e diretamente inscrita no Orçamento do Estado. São antes uma combinação de esforço orçamental, reprogramação ou mobilização de fundos europeus, investimento empresarial público e alavancagem privada. A diferença não é meramente contabilística: é essencial para avaliar o impacto real do plano na economia e nas finanças públicas.

(i) Administrações Públicas: esforço aparentemente moderado, mas não neutro.

A componente do Orçamento do Estado — cerca de 6,2 mil M€ ao longo de nove anos (27,4% do total) — corresponde, em média, a aproximadamente 690 M€ por ano, ou cerca de 0,2% a 0,3% do PIB anual, em linha com o que foi referido pelo Ministro da Presidência em entrevista.

À primeira vista, trata-se de um esforço orçamental contido e compatível com a sustentabilidade das finanças públicas. No entanto, esta leitura exige cautela por quatro razões.

Em primeiro lugar, a questão da adicionalidade. Sem uma decomposição clara entre despesa nova e despesa reprogramada, permanece a dúvida sobre que parte deste esforço representa investimento adicional e que parte resulta da substituição de despesa já prevista no Orçamento do Estado ou noutros programas. A diferença é essencial: substituição não aumenta o investimento agregado, apenas o redistribui.

Em segundo lugar, a compatibilidade com o novo enquadramento orçamental europeu. Mesmo com a flexibilidade associada a catástrofes, a acumulação de investimento e despesa corrente ao longo de vários anos pode pressionar a trajetória de despesa líquida acordada com Bruxelas, sobretudo se a execução não for linear e exigir reforços em determinados anos.

Em terceiro lugar, a qualidade da despesa. Um esforço aparentemente pequeno em percentagem do PIB pode ter impacto elevado — ou reduzido — dependendo da sua afetação. Sem critérios claros de avaliação custo-benefício e sem hierarquização de projetos, o risco não é apenas gastar mais, mas não gerar ganhos duradouros em produtividade e resiliência.

Em quarto lugar, a distinção entre Orçamento do Estado e Administrações Públicas. O esforço diretamente associado ao Orçamento do Estado é de cerca de 6,2 mil M€, mas o total imputado às Administrações Públicas sobe para 8,4 mil M€ — 37,1% do plano. A diferença resulta da mobilização de outras entidades integradas no perímetro das Administrações Públicas, pelo que não deve ser tratada como financiamento externo ou “neutro” para o setor público. Mesmo quando não passa diretamente pelo orçamento, continua a representar esforço público consolidado, financiado por receitas públicas, endividamento público ou recursos de entidades públicas.

(ii) Empresas públicas fora do perímetro orçamental: dívida implícita, risco explícito

Cerca de 2,4 mil M€ são canalizados através de empresas públicas como a Águas de Portugal e a Global Parques (10,6% do total do PTRR). Esta opção permite, em muitos casos, evitar impacto direto no défice no curto prazo. Mas essa neutralidade é frequentemente aparente.

Se os investimentos não gerarem fluxos financeiros suficientes, existe o risco de reintegração indireta no perímetro público, através de garantias, recapitalizações ou pressões tarifárias. No caso da água, por exemplo, isso pode traduzir-se em aumentos de tarifas ou maior necessidade de subsidiação pública.

Além disso, esta via levanta questões de governação e transparência, nomeadamente quanto aos critérios de seleção de projetos e à avaliação da sua rentabilidade social.

(iii) Fundos europeus: reprogramação com custo de oportunidade

Os 4,2 mil M€ de fundos europeus — provenientes do PRR, PT2030 e outros instrumentos —, correspondendo a 18,6% do total, são apresentados como uma componente central do financiamento. No entanto, importa sublinhar que estes recursos não correspondem, em larga medida, a financiamento novo, mas sim à reafetação de envelopes já existentes.

Isto implica um custo de oportunidade. Ao canalizar fundos para o PTRR, reduz-se a margem para outras prioridades, nomeadamente investimento em capital humano, inovação ou competitividade. A escolha pode ser justificada pela urgência da resiliência, mas deve ser explicitada: fundos europeus usados no PTRR são fundos que deixam de estar disponíveis, no mesmo montante, para outras finalidades.

(iv) Privados, PPP e concessões: alavancagem incerta

A componente privada — cerca de 7,6 mil M€ (33,6% do total) — é a mais incerta, mas a segunda mais elevada, o que deve ser tido em conta. A sua concretização depende de projetos economicamente viáveis e de enquadramentos contratuais claros.

Sem detalhe sobre os modelos de financiamento, subsiste o risco de que parte desta “alavancagem” assente em compromissos futuros do Estado, típicos de PPP e concessões, deslocando o esforço orçamental no tempo, mas não eliminando o seu custo.

Este risco desdobra-se em várias dimensões.

Em primeiro lugar, risco de procura e viabilidade económica. Muitos projetos de infraestruturas ou serviços essenciais não são, por natureza, suficientemente rentáveis para atrair investimento privado sem mecanismos de garantia pública. Nestes casos, a participação privada depende frequentemente de pagamentos por disponibilidade, garantias mínimas de receita ou partilha de risco assimétrica, o que pode traduzir-se em encargos futuros significativos para o Estado.

Em segundo lugar, riscos fiscais contingentes. Mesmo quando os compromissos não são registados imediatamente na dívida pública, podem materializar-se ao longo do tempo, nomeadamente se os projetos não atingirem os níveis de utilização esperados ou se ocorrerem renegociações contratuais — uma realidade frequente na experiência portuguesa com PPP.

Em terceiro lugar, problemas de transparência e comparabilidade. A inclusão de investimento privado no envelope global pode criar uma perceção de maior capacidade financeira do plano, sem que esteja claro que parte corresponde a investimento verdadeiramente adicional e que parte depende de incentivos ou garantias públicas. Sem essa distinção, torna-se difícil avaliar o esforço real do Estado e a eficácia da alavancagem.

Por fim, há um risco de seleção adversa de projetos. A pressão para atingir montantes elevados de investimento pode favorecer a inclusão de projetos com menor maturidade ou retorno duvidoso, apenas para viabilizar a componente privada anunciada. Isto pode comprometer não só a execução, mas também a qualidade do investimento realizado.

Em suma, a alavancagem privada pode ser uma força. Mas, sem transparência contratual e partilha equilibrada de riscos, pode ser apenas uma forma de deslocar custos orçamentais para o futuro.

Tabela 1 – Financiamento do PTRR

Fonte: Governo, Tabela 17 do PTRR.

(v) Calendarização agregada, sem detalhe anual, agrava os riscos de execução

Do ponto de vista da calendarização, a Tabela 1 introduz uma repartição temporal do investimento entre curto prazo (2026; 24,8% do total), médio prazo (até 2029; 40,7%) e longo prazo (até 2034; 34,4%). Esta estrutura sugere uma execução faseada, combinando resposta imediata com investimentos estruturais mais prolongados. No entanto, a informação apresentada permanece agregada e pouco granular, não permitindo perceber com clareza a distribuição anual efetiva da despesa, o grau de maturidade dos projetos nem a correspondência entre financiamento e execução física.

A ausência de um calendário anual detalhado levanta um risco relevante de adiamento da execução, concentrando investimento nos anos finais do plano. Este perfil temporal tem uma implicação adicional: uma parte significativa da execução fica dependente de ciclos políticos futuros, o que aumenta a incerteza quanto à continuidade das prioridades, à disciplina de execução e à estabilidade do enquadramento das políticas públicas. Isso reforça a necessidade de um consenso político alargado em torno do PTRR, sob pena de fragmentação ou reorientação da sua implementação.

Tudo isto ocorre num contexto em que Portugal já evidencia dificuldades na absorção de fundos e na execução de investimento público, o que amplifica os riscos associados a uma concentração temporal da despesa.

A questão não é apenas quanto se investe, mas quando, em quê, com que financiamento líquido e com que capacidade efetiva de execução. Sem esta informação, o plano perde previsibilidade, dificulta a monitorização independente e fragiliza a sua credibilidade.

Acresce um fator adicional, frequentemente subestimado: a capacidade real de execução num contexto de múltiplos projetos de grande dimensão. Portugal tem atualmente em carteira vários investimentos estruturantes — com destaque para o novo aeroporto de Lisboa e infraestruturas associadas — que irão competir pelos mesmos recursos escassos: capital, empresas especializadas e, sobretudo, mão-de-obra qualificada.

A reconstrução das zonas afetadas na região Centro tem enfrentado atrasos associados à escassez de mão-de-obra e capacidade instalada no setor da construção. Num contexto em que persistem limitações na mobilização de trabalhadores — incluindo dificuldades nos mecanismos de imigração regulada do governo, dada a fraca execução da Via verde da imigração e a insistência irrealista em limitar os vistos de trabalho a imigrantes altamente qualificados, que não serão certamente o grosso da mão-de-obra necessária nessas grandes obras —, a questão torna-se incontornável: como garantir a execução simultânea do PTRR e de outros grandes projetos públicos e privados já anunciados?

A evidência recente já aponta para constrangimentos relevantes. A reconstrução das zonas afetadas na região Centro tem enfrentado atrasos associados à escassez de mão-de-obra e capacidade instalada no setor da construção. Num contexto em que persistem limitações na mobilização de trabalhadores — incluindo dificuldades nos mecanismos de imigração regulada do governo, dada a fraca execução da Via verde da imigração e a insistência irrealista em limitar os vistos de trabalho a imigrantes altamente qualificados, que não serão certamente o grosso da mão-de-obra necessária nessas grandes obras —, a questão torna-se incontornável: como garantir a execução simultânea do PTRR e de outros grandes projetos públicos e privados já anunciados?

Este problema não é apenas operacional, é macroeconómico. A concentração de investimento pode gerar pressões inflacionistas nos custos de construção, atrasos em cadeia e uma redução da eficiência do investimento público. Sem uma estratégia clara de priorização e reforço da capacidade produtiva, o risco não é apenas executar tarde — é executar com custos mais elevados e menor impacto económico.

Essa priorização torna-se ainda mais relevante à luz do modelo de crescimento. Portugal continua fortemente dependente do turismo, um setor que, embora dinâmico, já evidencia custos associados — nomeadamente pressões sobre infraestruturas, habitação e coesão territorial. Neste contexto, a afetação de recursos públicos e privados a grandes investimentos deve ser articulada com uma estratégia de diversificação económica e de reforço do valor acrescentado.

Em particular, no caso do novo aeroporto de Lisboa, subsistem questões relevantes quanto às premissas de crescimento da procura que justificam o investimento, bem como quanto à avaliação de cenários alternativos. A ausência de uma análise mais abrangente dessas alternativas limita a capacidade de escrutínio e de comparação de opções. Em particular, não é claro se o país terá – e se deveria ter – o acréscimo de turistas previsto que supostamente viabiliza o projeto do novo aeroporto, dado que a análise da opção sem hub não foi encomendada à Comissão independente, como já alertei anteriormente.

Isto conduz a uma questão de política pública essencial: num cenário de restrição de recursos — financeiros, técnicos e humanos —, como serão priorizados os grandes investimentos? E, em particular, qual será a articulação entre projetos altamente concentrados, como o novo aeroporto, e programas mais dispersos territorialmente, como o PTRR? A questão é legítima, tendo Portugal um Estado dos mais centralistas da UE, como já demonstrei com dados objetivos em crónicas anteriores.

Fica, por isso, uma pergunta provocatória. Nesse cenário de recursos escassos, prevalecerá o novo aeroporto de Lisboa — altamente concentrado — sobre os investimentos do PTRR, mais dispersos pelo território? Honestamente, começo a ter sérias dúvidas que venha a haver novo aeroporto.

O problema central: execução

A maior fragilidade do PTRR não é financeira, é institucional. Portugal não tem falta de planos, tem falta de capacidade de executar planos complexos, plurianuais e interministeriais.

A experiência recente — no PRR, na habitação, na saúde ou na ferrovia — mostra que o bloqueio raramente está apenas no financiamento. Está nos licenciamentos, na contratação pública, na coordenação entre entidades, na escassez de projetos maduros e na dificuldade em transformar decisões políticas em obra no terreno.

A incapacidade de execução começa logo na componente de recuperação do PTRR – a única que deveria ter resposta imediata em 2026 –, com muitos cidadãos e empresas ainda sem acesso aos apoios que foram prometidos. Este é talvez o teste mais imediato à credibilidade do plano.

Por outro lado, é preciso também ter em conta a crítica relevante de que este é sobretudo um pacote de apoios, mais do que um programa de reformas. O PTRR inclui medidas relevantes, mas grande parte do seu conteúdo está orientado para investimento, reforço de infraestruturas e apoios à recuperação, mais do que para reformas estruturais profundas.

E se a execução da componente de curto prazo já evidencia atrasos na resposta a famílias e empresas, a dúvida impõe-se. Como garantir que o Estado executará um programa desta dimensão ao longo dos nove anos previstos de execução?

Um problema de arquitetura: quando o plano começa a substituir a estratégia

Há ainda uma questão menos discutida, mas estrutural: o lugar do PTRR na arquitetura de política pública.

O nome escolhido — Portugal preparado: Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência — não é neutro. A proximidade com o PRR, quer na designação quer na ordem de grandeza financeira, sugere uma tentativa de ancorar o plano num instrumento recente e altamente mediático. Mas o efeito pode ser o inverso do pretendido, em vez de clarificar, gera confusão.

Essa confusão é tanto mais relevante quanto os dois planos respondem a choques distintos. O PRR foi concebido para responder aos efeitos da pandemia, mas a sua execução acabou por acelerar numa fase em que a economia portuguesa já tinha recuperado significativamente, em parte impulsionada pelo turismo. Em termos macroeconómicos, isso traduziu-se num efeito pró-cíclico de um instrumento que deveria ter tido uma função estabilizadora — reflexo de limitações persistentes de execução.

Já o PTRR tem uma componente de recuperação mais localizada, centrada sobretudo na região Centro, a mais afetada pelas tempestades. Esta diferença de natureza reforça a incoerência do paralelismo implícito entre os dois planos e torna a proximidade de nome ainda mais geradora de ruído do que de clareza.

Mais relevante ainda é o “T” de transformação. A verdadeira transformação estrutural — na saúde, na educação, na justiça ou na administração pública — não está concentrada neste plano, nem poderia estar. Está, ou deveria estar, no Programa do Governo. Ao incorporar essa ambição no nome, o PTRR arrisca sugerir uma centralidade que não tem.

Há ainda uma dimensão mais profunda. O facto de a resiliência face a catástrofes surgir agora como prioridade central evidencia que essa preocupação esteve, em larga medida, ausente no passado, nomeadamente no PRR. Portugal enfrenta há décadas riscos previsíveis — como incêndios florestais recorrentes — cuja intensidade tende a agravar-se com as alterações climáticas. Ainda assim, políticas básicas de prevenção e gestão têm sido insuficientes.

O PTRR surge, assim, como uma resposta necessária, mas também tardia, refletindo uma lógica recorrente de reação a crises em vez de planeamento antecipatório.

Importa, porém, evitar uma leitura injusta. A resposta a uma catástrofe pode e deve acelerar reformas e investimentos que já estavam identificados. O problema não é aproveitar programas existentes. É não distinguir claramente o que é novo, o que é reforçado, o que é reprogramado e o que é apenas renomeado. No fundo, falta transparência, que se estende à ausência de impactos previstos e indicadores que permitam uma monitorização. Estes elementos poderão e deverão ser adicionados numa fase posterior, mas o governo já deveria ter indicado isso mesmo, pelo que começa já em falta a este respeito. Sem essa clarificação, o risco é que o PTRR funcione mais como um enquadramento político do que como um instrumento operacional de política pública.

Entre a crítica política e a crítica técnica: o balanço e pertinência das principais posições

Feita a análise anterior, já posso fazer um balanço da justeza das principais críticas que vi tecidas no espaço público.

Com efeito, a apresentação do PTRR gerou reações imediatas de praticamente todo o espectro político. Algumas são previsíveis no plano partidário — e, como tal, pouco informativas. Outras, porém, levantam questões substantivas que merecem ser consideradas.

Do lado da oposição, há um ponto de convergência claro: a acusação de que o plano é vago, pouco concretizado e excessivamente agregador. O PS falou numa “operação de marketing” e numa desilusão face à ausência de execução imediata; o Chega destacou a falta de calendarização rigorosa e afirmou que “não tem nada de novo”; o PCP classificou o plano como “propaganda” e “fraude política”; e partidos como a IL, o BE e o Livre sublinharam a ausência de indicadores claros, metas operacionais e transparência no modelo de governação.

As críticas incidem ainda sobre a reutilização de propostas já conhecidas e sobre o risco de o PTRR funcionar como uma espécie de “segundo programa de governo”, mais orientado para reorganizar politicamente prioridades do que para apresentar um plano de execução com prazos, metas e responsabilidades claramente definidos.

Grande parte desta linguagem é ‘politicamente carregada’, mas a substância é relevante, na maioria dos casos. A crítica à falta de concretização — ausência de cronogramas detalhados, de metas mensuráveis e de decomposição financeira clara — encontra respaldo na própria estrutura do plano, como se viu na apresentação agregada das medidas e no calendário assente em grandes blocos temporais, a que já aludi.

Também no plano mais analítico surgiram leituras críticas. Um editorial do ECO sintetizou uma das ideias centrais: o PTRR pode ser um plano necessário, mas corre o risco de ser grande demais para ser executado sem uma forte disciplina de prioridades e de gestão. Esta crítica não incide sobre a ambição, mas sobre a capacidade do Estado para a concretizar — um problema recorrente na política pública portuguesa.

Passada a fase de “Recuperação”, em que os media estarão atentos ao que não foi executado, há o risco de o PTRR desaparecer do debate público até à próxima crise, que naturalmente ninguém deseja, mas a probabilidade de novos eventos climáticos extremos — que é maior nos incêndios florestais, cheias ou tempestades severas — torna esse teste inevitável.

Numa linha diferente, Miguel Relvas destacou que o plano se aproxima mais de um pacote de apoios e investimento do que de um programa de reformas estruturais, retomando uma crítica frequente ao Governo. Independentemente da leitura política, o ponto é relevante: grande parte das medidas do PTRR incide sobre infraestruturas, proteção e resposta, mas menos sobre reformas institucionais profundas que alterem o funcionamento da economia e do Estado.

Há ainda críticas mais técnicas que merecem particular atenção. Uma delas prende-se com a origem do financiamento, nomeadamente o risco de “reciclagem” de fundos europeus já previstos (PRR e PT2030), o que levanta dúvidas sobre a adicionalidade do investimento, que também abordei. Outra refere-se à possibilidade de concentração da execução nos anos finais, aumentando a pressão sobre a capacidade administrativa e os custos dos projetos. E uma terceira aponta para a ausência de uma avaliação sistemática do impacto económico e orçamental das medidas, nomeadamente em termos de crescimento potencial, receita futura ou redução de vulnerabilidades.

O Governo, pela voz do Ministro da Presidência, respondeu apenas a parte destas críticas, sublinhando que o plano combina medidas novas com iniciativas já previstas e que o esforço orçamental anual — na ordem de 0,2% a 0,3% do PIB — é compatível com a sustentabilidade das contas públicas.

Estes argumentos são, em si, consistentes, mas não anulam a questão central, a diferença entre um plano politicamente coerente e um plano operacionalmente executável. Além disso, um contexto internacional mais adverso — marcado por tensões geopolíticas e pressão sobre os preços dos combustíveis fósseis, que poderá penalizar a economia se perdurar no tempo — pode tornar mais exigente o exercício orçamental, mesmo que o esforço anual pareça moderado em percentagem do PIB.

Leitão Amaro salientou ainda que o PTRR teve em conta uma auscultação alargada, ao incorporar: (i) Ideias dos partidos (confirmado por alguns); (ii) ideias do atual Presidente da República e do anterior; (iii) mais de 900 contributos de entidades, associações e confederações, e universidades de todo o país.

A auscultação é positiva e pode melhorar o desenho do plano, disso ninguém dúvida. Mas não deve ser confundida com mobilização nacional. Ouvir stakeholders não equivale a envolver os cidadãos, nem garante execução. A verdadeira validação política virá menos do número de contributos recebidos e mais dos resultados concretos entregues.

Passada a fase de “Recuperação”, em que os media estarão atentos ao que não foi executado, há o risco de o PTRR desaparecer do debate público até à próxima crise, que naturalmente ninguém deseja, mas a probabilidade de novos eventos climáticos extremos — que é maior nos incêndios florestais, cheias ou tempestades severas — torna esse teste inevitável.

Só aí se verá se o PTRR serviu para alguma coisa. Admitindo que o PTRR está bem desenhado – algo que especialistas setoriais terão de avaliar com maior propriedade –, se o governo estiver a apostar na sorte em como não haverá um novo evento até ao final desta legislatura e descurar a execução, poderá ser bastante penalizado em eleições, dependendo do timing e magnitude do evento, bem como da eventual ausência de resposta.

E, mesmo que execute bem, não ficará imune a riscos políticos: em contextos de catástrofe, as populações tendem a valorizar menos o que foi prevenido e a penalizar fortemente aquilo que falhou. Nenhum plano é infalível. Por isso mesmo, seria indispensável sujeitar o PTRR a análises independentes que permitam identificar fragilidades e corrigir a trajetória ao longo da execução.

A ausência de uma avaliação independente, de uma análise custo-benefício e de métricas monitorizáveis é um problema recorrente nas políticas públicas em Portugal. Não é, portanto, uma fragilidade exclusiva do PTRR, mas antes expressão de um défice persistente de transparência, avaliação e accountability, que atravessa sucessivos governos e contribui para uma menor qualidade institucional.

É, por isso, positivo que o Primeiro-ministro se mostre disponível para rever o PTRR. Mas essa abertura não deve ser entendida como margem para desresponsabilização política. A revisão de um plano desta natureza exige critérios claros, transparência e avaliação independente. Em última análise, o que está em causa não é apenas a consistência de um programa, mas a capacidade do Estado para proteger cidadãos e empresas — um objetivo que deve prevalecer sobre qualquer ciclo ou conveniência política.

Conclusão: quando os recursos não chegam – o teste decisivo do PTRR

O PTRR parte de uma necessidade real e de um diagnóstico, no essencial, correto. Portugal precisa de reforçar a sua capacidade de prevenção, resposta e recuperação face a choques cada vez mais frequentes e intensos. Mas a credibilidade de um plano desta natureza não se mede pela sua ambição ou pela dimensão financeira anunciada. Mede-se pela sua capacidade de execução, pela qualidade da afetação de recursos e pela transparência do seu desenho, incluindo os impactos esperados e a prioridade estratégica e articulação com outras políticas públicas.

Neste contexto, o PTRR pode ser lido como um exercício de engenharia financeira e orçamental que procura atender à necessidade política de resposta imediata a catástrofes tendo em conta, nomeadamente, as restrições do enquadramento orçamental europeu — em particular as regras de despesa e sustentabilidade da dívida — e as condicionantes associadas à utilização de fundos comunitários.

No entanto, essa opção levanta um risco relevante. Ao mobilizar e, em parte, reprogramar instrumentos como o PRR, o PT2030 e futuros fundos europeus, o Governo poderá estar a utilizar recursos concebidos para investimento estrutural em despesas de natureza mais imediata — incluindo resposta a emergências e correção de défices de investimento acumulados ao longo de décadas.

O principal desafio pode não estar apenas no financiamento, mas sim na execução num contexto de escassez. Num país com limitações evidentes de capacidade produtiva, dificuldades na mobilização de mão-de-obra e vários projetos estruturantes em simultâneo, a questão central passa a ser de priorização. Num contexto de restrições reais, nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo — e essa escolha não é neutra.

O PTRR pode contribuir para reforçar a resiliência em áreas críticas, mas não substitui reformas estruturais essenciais em domínios como a Saúde, a Educação ou a Habitação. Nem resolve os constrangimentos ao crescimento económico que determinam a capacidade futura de financiar essas mesmas políticas públicas. Ao projetar uma ambição global que não parece corresponder ao seu verdadeiro alcance, corre-se o risco de criar expectativas que não podem ser cumpridas — e de adiar debates estruturais que continuam por fazer.

O resultado pode ser uma troca implícita entre estabilização no presente e crescimento potencial no futuro. E pode também traduzir-se numa tensão menos discutida, mas decisiva: a escolha entre investimentos concentrados, como o novo aeroporto de Lisboa, e programas mais dispersos territorialmente, como o PTRR, com impactos distintos na coesão e no modelo de desenvolvimento.

Há ainda um risco adicional de natureza estratégica, diretamente ligado a esta escolha: o de confundir um plano setorial alargado com a própria estratégia de desenvolvimento do país. O PTRR pode contribuir para reforçar a resiliência em áreas críticas, mas não substitui reformas estruturais essenciais em domínios como a Saúde, a Educação ou a Habitação. Nem resolve os constrangimentos ao crescimento económico que determinam a capacidade futura de financiar essas mesmas políticas públicas. Ao projetar uma ambição global que não parece corresponder ao seu verdadeiro alcance, corre-se o risco de criar expectativas que não podem ser cumpridas — e de adiar debates estruturais que continuam por fazer.

A abertura manifestada pelo Primeiro-Ministro à revisão do PTRR é, nesse sentido, um sinal positivo, até porque precisará de consensualizar um programa transversal que ultrapassa a legislatura. Mas essa abertura não deve ser entendida como margem para desresponsabilização política. A revisão de um plano desta natureza exige critérios claros, transparência e avaliação independente.

Em última análise, o sucesso do PTRR dependerá menos do que está escrito no documento e mais do que for efetivamente executado no terreno. Mas dependerá também das escolhas que forem feitas. Num contexto de recursos limitados, a questão decisiva não é apenas se o plano será executado, mas o que será executado — e o que ficará inevitavelmente para trás. Essa realidade já foi visível, em parte, na execução do PRR.

Fica, por isso, uma pergunta incontornável: Num cenário de escassez, que investimento prevalecerá — o novo aeroporto de Lisboa ou o PTRR? A resposta a essa questão revelará muito sobre o modelo de crescimento que o governo pretende para o país — e, em última análise, sobre o seu futuro.