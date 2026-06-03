“Efeito Boomerang”: porque é que voltar é bom, mas querer ficar é melhor

Num mercado onde mudar de empresa é mais fácil do que nunca, a decisão de regressar tornou-se um dos selos de qualidade mais honestos de uma organização.

Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a discussão sobre retenção de talento continua presa a um equívoco: assume-se que o problema está nos incentivos quando, na realidade, está no modelo de gestão.

As empresas multiplicam benefícios, ajustam salários e flexibilizam políticas, mas continuam a gerir pessoas com a mesma lógica com que gerem processos, através do controlo, previsibilidade e hierarquia. O resultado? Uma relação puramente instrumental. As pessoas não ficam porque acreditam, ficam enquanto não aparece uma oferta ligeiramente mais alta ou um pacote de benefícios mais atrativo.

É aqui que entra o “efeito boomerang“. Quando um ex-colaborador decide voltar depois de conhecer outras realidades, está a fazer uma escolha ativa e comparada. Traz consigo informação externa e, mesmo assim, conclui que o que deixou para trás — a autonomia, a confiança, o propósito, não é replicável noutro lugar.

O regresso prova que a cultura é sólida. Mas não podemos ignorar o outro lado da moeda: o talento que escolhe ficar.

Se o regresso mede a preferência, a permanência mede a consistência. Ter equipas que não sentem a necessidade de “testar o mercado” para saberem que estão no lugar certo é o maior elogio que uma liderança pode receber.

E isto não acontece por inércia ou medo da mudança. Acontece porque encontraram um contexto onde: a autonomia não é um benefício, é a norma; o erro é visto como aprendizagem, não como falha; a hierarquia serve para dar clareza, não para exercer poder.

Uma organização verdadeiramente forte é aquela que mantém as portas abertas -permitindo que as pessoas saiam e voltem, mas que investe tanto na experiência diária que a curiosidade pelo “lá fora” raramente supera a satisfação do “aqui dentro”.

Talvez a pergunta que devemos fazer não seja “como reter talento?”, mas sim: “estamos a construir um lugar onde as pessoas se sentem tão integradas que sair parece um retrocesso?”

O desafio não é segurar as pessoas a qualquer custo, mas construir uma cultura suficientemente autêntica para ser o porto seguro de quem fica e o destino inevitável de quem saiu. No fim do dia, a diferença entre uma empresa onde se trabalha e uma empresa à qual se pertence reside precisamente nisso: na liberdade de sair e na vontade genuína de permanecer.