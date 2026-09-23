Escutar e cuidar para fidelizar o talento

As pessoas permanecem onde sentem respeito, onde encontram equilíbrio, onde percebem que a sua contribuição é valorizada, onde acreditam que têm futuro.

O setor do retalho sempre foi reconhecido pelo seu dinamismo, velocidade e exigência operacional. Hoje, porém, esse ritmo é ainda mais intenso, num mercado de trabalho em transformação constante, fortemente influenciado pelos avanços tecnológicos, onde o equilíbrio entre vida pessoal e profissional deixou de ser um benefício secundário para passar a ser um requisito inegociável.

No retalho, esta realidade é particularmente evidente. Falamos de equipas que trabalham em horários rotativos, que conciliam fins de semana, noites e uma exigência operacional elevada. Falamos de pessoas que estão diariamente na linha da frente, a gerir a operação e a cuidar dos nossos clientes. E acredito, cada vez mais, que a forma como tratamos essas equipas determina diretamente a forma como elas cuidam do negócio.

A retenção constrói-se todos os dias. Não depende de uma única iniciativa, mas da consistência com que cada colaborador é recebido, desenvolvido, reconhecido e liderado. As pessoas permanecem onde sentem que pertencem, onde crescem e onde o seu contributo faz a diferença — onde sentem que são vistas, ouvidas e genuinamente cuidadas.

Por isso, preferimos falar de fidelização e não de retenção. Afinal, se dedicamos tantos recursos a compreender a experiência dos nossos clientes, porque não aplicar a mesma lógica à experiência dos nossos colaboradores?

Um dos maiores erros das organizações é assumir que sabe o que as pessoas precisam sem lhes perguntar. Muitas vezes desenhamos programas, benefícios ou iniciativas com as melhores intenções, mas baseados em pressupostos — e, quando isso acontece, corremos o risco de investir energia nas soluções erradas.

A escuta tem de ser o ponto de partida: escutar sem ideias pré-concebidas, para compreender e para agir. Escutar e cuidar deixou de ser uma opção de gestão para se tornar uma responsabilidade estratégica.

Hoje temos ferramentas que nos ajudam a fazê-lo com muito mais rigor. A tecnologia e a inteligência artificial permitem às equipas de Recursos Humanos identificar tendências, antecipar riscos de saída, compreender padrões de absentismo e perceber onde a experiência do colaborador está a ficar aquém das expectativas. Essa capacidade analítica é extremamente valiosa.

Mas os dados, por si só, não contam a história completa. Os números mostram-nos “o que” devemos explorar; são as conversas que nos ajudam a perceber “porquê”. E é precisamente nesta combinação entre tecnologia e proximidade humana que está uma das maiores oportunidades para a gestão de pessoas nos próximos anos.

E esta proximidade começa logo no processo de recrutamento, com a experiência que proporcionamos aos candidatos, e prolonga-se numa integração eficaz que faça o novo colaborador sentir-se acolhido, capacitado para a função e com vontade de ficar.

No retalho, o acolhimento inicial não pode ser visto como um mero processo de transmissão de informação e formação. Integrar é, antes de mais, tranquilizar. Basta olharmos para a complexidade das lojas — a quantidade de referências, os procedimentos a cumprir, as atualizações constantes, os pedidos de todas as áreas, o ritmo de trabalho exigente — para percebermos como os primeiros tempos podem ser avassaladores para quem acaba de chegar.

Por isso, o foco do negócio tem de passar por capacitar toda a estrutura, e em particular as lideranças diretas, para esta receção atenta, garantindo que o ritmo acelerado se transforma num desafio estimulante e não numa fonte de ansiedade. Dotar as equipas de empatia, tranquilidade, formação, benefícios que apoiam o seu bem-estar e um acompanhamento contínuo é o que determina a longevidade e o sucesso do seu percurso.

Este suporte no terreno estende-se muito para além dos dias de integração, e só faz sentido se for alimentado, no quotidiano, por uma cultura permanente de proximidade. É fundamental descentralizar os Recursos Humanos, criando canais de contacto frequentes que permitam medir o ambiente de trabalho em tempo real.

Quando criamos canais de proximidade, quando ouvimos regularmente as nossas pessoas e quando capacitamos as lideranças para terem conversas genuínas, conseguimos perceber muito mais cedo aquilo que está bem e aquilo que precisa de ser corrigido, definindo planos de ação personalizados e cirúrgicos. Isto permite-nos agir de forma mais relevante, mais humana e mais eficaz.

Naturalmente, a compensação continua a ser importante. Mas aquilo que verdadeiramente influencia a permanência de uma pessoa numa organização vai muito além do salário. As pessoas permanecem onde sentem respeito, onde encontram equilíbrio, onde percebem que a sua contribuição é valorizada, onde acreditam que têm futuro.

É por isso que a consistência das lideranças se tornou um tema tão importante. As equipas não esperam perfeição — esperam coerência. Esperam que aquilo que a empresa comunica seja visível nas decisões diárias e nos comportamentos que promove.

Se procuramos promover o “happy home living” junto das famílias, essa preocupação tem de começar dentro de portas e moldar a nossa cultura. Tem de estar presente na forma como cuidamos da saúde física, mental e emocional das nossas equipas. Tem de refletir-se na formação e desenvolvimento que proporcionamos, nas oportunidades de crescimento que criamos, na mobilidade interna que incentivamos, e no apoio que disponibilizamos nos momentos mais exigentes da vida pessoal e profissional.

Porque o cuidado não é uma iniciativa. É uma prática de gestão.

Não existem fórmulas mágicas para resolver todos os desafios do retalho. Alguns constrangimentos fazem parte da natureza da atividade e continuarão a existir. O caminho não passa por nos resignarmos a essa complexidade, mas por assumirmos a responsabilidade de equilibrar a balança. Hoje, as pessoas procuram mais do que um emprego estável: procuram empresas transparentes, com as quais se identifiquem, e líderes com a coragem de escutar e agir.

O futuro pertencerá às empresas que compreenderem uma ideia simples: não existe experiência de cliente extraordinária sem experiência de colaborador extraordinária. Afinal, a verdadeira sustentabilidade de uma marca começa sempre do lado de dentro.