Vou dedicar o artigo desta semana a revisitar o tema da habitação, que continua a ser um dos maiores problemas económicos e sociais em Portugal. Há algum tempo, a propósito de um texto meu sobre o tema, foi-me dirigida uma “lição” sobre política habitacional por um comentador que me explicou, com admirável segurança, que o controlo de rendas, afinal, não é assim tão mau. Que na Suíça, esse bastião do “ultra-comunismo” — palavras do próprio —, os senhorios não podem lucrar à vontade e os inquilinos até podem pedir a redução da renda depois de assinar o contrato. Eis a prova cabal, segundo o argumento, de que deveríamos fazer o mesmo em Portugal.

Eu próprio vivi fora de Portugal quase 15 anos. Sei o que é emigrar e admiro a coragem de quem parte. Também raramente respondo a comentadores de internet: a discussão troca demasiadas…