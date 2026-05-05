Prudência e proteção contra excessos da ideologia de género

A revisão da lei da identidade de género não resolve todas as questões, mas corrige um desvio importante.

A recente decisão do Parlamento de rever a lei da identidade de género de 2018 deve ser entendida como um sinal de maturidade institucional num debate que, durante demasiado tempo, foi dominado por excessos ideológicos e por uma visão profundamente desancorada da realidade. Longe de constituir um retrocesso, esta revisão representa uma revalorização de princípios essenciais à organização de uma sociedade livre e responsável: a prudência legislativa, a proteção dos menores, o respeito pelo papel da família e a necessidade de manter o direito ancorado em critérios objetivos.

Nos últimos anos, ganhou força uma corrente de pensamento que promove aquilo que pode ser descrito como subjetivismo identitário radical — a ideia de que a identidade humana é inteiramente definida pela auto-perceção individual, independentemente de qualquer base biológica ou material. Esta visão, frequentemente associada ao chamado “wokismo”, deixou de ser um fenómeno académico marginal para se tornar um projeto político e cultural de largo alcance. Sob o pretexto da inclusão, procura-se transformar uma conceção altamente contestada da pessoa humana numa norma jurídica e educativa, pressionando instituições a validar, sem reservas, perceções subjetivas como se fossem equivalentes à realidade. A lei de 2018 foi, em grande medida, a tradução legal dessa lógica. A revisão agora aprovada rompe com esse caminho e recupera um princípio fundamental: decisões com impacto profundo e duradouro não podem ser reduzidas a atos administrativos baseados exclusivamente na autoidentificação. Ao reintroduzir critérios médicos e ao exigir validação clínica, o legislador reconhece que escolhas com consequências potencialmente irreversíveis exigem escrutínio e responsabilidade. Este não é um gesto de intolerância, mas de prudência — uma prudência tanto mais necessária quanto a evidência científica permanece em evolução.

Particularmente relevante é a reafirmação do dever de proteção dos menores. A infância e a adolescência são fases de formação, marcadas por instabilidade, influência externa e construção progressiva da identidade. A ideia de que um menor possui plena capacidade para tomar decisões estruturais sobre a sua identidade sexual assenta numa leitura redutora da psicologia do desenvolvimento e ignora o princípio ético da prudência. Quando as consequências podem ser duradouras ou irreversíveis, a obrigação moral não é facilitar automaticamente, mas ponderar cuidadosamente.

Neste contexto, merece também destaque a preocupação com a crescente medicalização de jovens em nome da identidade de género. A defesa de limitações ao uso de bloqueadores da puberdade e terapias hormonais em menores alinha-se com o princípio da não maleficência, um dos pilares da ética médica. Quando existem dúvidas sobre os efeitos de longo prazo, a postura responsável é a cautela. Transformar intervenções potencialmente irreversíveis em respostas rápidas a questões complexas não é progresso — é imprudência.

Mas o debate não é apenas ético, jurídico ou cultural. É também económico, e é aqui que muitas vezes se ignora uma dimensão essencial. A transposição desta visão para políticas públicas implica custos concretos e escolhas reais num contexto de recursos escassos. A reconfiguração de currículos escolares, a formação obrigatória em matérias identitárias, a criação de estruturas administrativas dedicadas e campanhas institucionais permanentes representam uma utilização significativa de recursos públicos. Esses recursos deixam de estar disponíveis para áreas com retorno social comprovado, como a educação básica, a saúde ou a segurança. Do ponto de vista da eficiência económica, trata-se de um problema de afetação de recursos. Políticas públicas devem existir para corrigir falhas de mercado e gerar ganhos de bem-estar coletivo. Contudo, muitas destas intervenções não corrigem falhas — criam-nas. Ao impor novas normas de linguagem e conduta, geram custos de conformidade para empresas, escolas e instituições públicas, que passam a dedicar tempo e recursos à adaptação de procedimentos, formação de pessoal e gestão de riscos reputacionais. Para muitas organizações, sobretudo pequenas e médias empresas, este encargo funciona como um imposto implícito sobre a sua atividade.

Mais profundo ainda é o impacto sobre a estrutura social e intergeracional. A família continua a ser a unidade fundamental de cooperação, partilha de recursos e formação de capital humano. A sua fragilização tende a traduzir-se em menor estabilidade, menor natalidade e maior dependência do Estado. Num contexto de envelhecimento demográfico, estas dinâmicas agravam a pressão sobre sistemas de pensões e saúde, reduzindo a sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo. O efeito não é imediato, mas é cumulativo — e, por isso, frequentemente subestimado.

Também no domínio educativo se levantam questões relevantes. A introdução de conteúdos de identidade de género nos programas escolares, sobretudo em idades precoces, suscita preocupações legítimas quanto ao papel da escola. A escola pública não deve ser um laboratório ideológico nem um espaço de experimentação social. A sua missão é instruir, formar e promover o respeito, não impor visões controversas sobre a natureza humana como se fossem consensuais. Parabenizar a ausência destes conteúdos nas escolas públicas é reconhecer um princípio básico de liberdade: os filhos não pertencem ao Estado. A responsabilidade primária pela educação moral e pela introdução de temas sensíveis cabe às famílias. Este entendimento está ligado ao princípio da subsidiariedade, segundo o qual as decisões devem ser tomadas ao nível mais próximo das pessoas, evitando a intrusão desnecessária de estruturas superiores. Se os pais considerarem adequado abordar estas questões com os seus filhos, essa é uma escolha legítima no âmbito da sua autonomia. Mas não deve ser o Estado a impor essa agenda de forma generalizada e precoce. A insistência em expor crianças a temas complexos e altamente disputados, sob o pretexto de inclusão ou progresso, ignora um dado essencial: nem tudo o que é possível discutir deve ser antecipado na infância. A proteção dos menores implica também a preservação de espaços de desenvolvimento livres de pressões ideológicas e de conceitos que exigem maturidade para serem compreendidos. A introdução precoce destes conteúdos não promove liberdade; pelo contrário, pode gerar confusão, ansiedade e uma perceção distorcida da realidade.

A crítica a estas políticas tem sido frequentemente silenciada através de rótulos simplistas, que confundem prudência com preconceito e responsabilidade com intolerância. Mas uma sociedade democrática saudável exige precisamente o contrário: debate aberto, pluralismo de ideias e capacidade de revisão. A decisão do Parlamento mostra que estas matérias não estão encerradas e que o direito não pode ser capturado por modas ideológicas passageiras.

No fundo, o que está em causa é a preservação de um equilíbrio essencial, entre liberdade e verdade, entre direitos individuais e responsabilidade coletiva, entre inovação e prudência. Quando a política se afasta da realidade — seja ela biológica, social ou económica —, os custos acabam inevitavelmente por emergir. A revisão da lei da identidade de género não resolve todas as questões, mas corrige um desvio importante. Reafirma que o Estado deve proteger os mais vulneráveis, respeitar as famílias e resistir à tentação de transformar teorias controversas em políticas públicas universais. Num tempo marcado por excessos ideológicos, este regresso ao bom senso é não apenas bem-vindo — é necessário.