Revista de imprensa internacional

Donald Trump reúne esta quinta-feira com um alto governante chinês, numa altura em que os investidores aguardam o anúncio de um acordo comercial que trave a guerra de tarifas entre as duas maiores economias do mundo. No mercado internacional da banca, o Commerzbank conhece mais uma empresa interessada em fazer negócio: a italiana UniCredit. Estas e outras notícias estão a marcar a atualidade internacional.

CNBC

Acordo à vista? Trump recebe vice-primeiro-ministro chinês na Sala Oval

Muitos investidores estão convencidos de que China e EUA estão prestes a fechar um novo acordo comercial, depois de ambas as partes terem suspenso ou adiado a implementação de tarifas retaliatórias sobre as importações. E esta quinta-feira há um novo sinal de que as duas partes estão a fazer esforços nesse sentido: Donald Trump, Presidente dos EUA, vai reunir com o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, na Sala Oval da Casa Branca, em Washington.

Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

Financial Times

UniCredit também quer o Commerzbank. Mas vai esperar para ver

O Deutsche Bank está a tentar comprar o Commerzbank. Mas se o negócio falhar, pode haver uma nova oferta na calha. A UniCredit está a preparar uma proposta multimilionária sobre o banco alemão, mas só deverá avançar se a tentativa do Deutsche Bank cair por terra. A intenção da UniCredit é comprar uma posição maioritária no Commerzbank e fundi-lo com o HypoVereinsbank, que também controla.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

The Guardian

Tesla falha expectativas. Entregou menos carros do que o esperado

O ano não começou da melhor forma para a Tesla. A fabricante de carros elétricos apresentou resultados abaixo do esperado para o primeiro trimestre. Saíram das fábricas da Tesla 77.110 automóveis nesse período e foram entregues cerca de 63.000 carros, dos quais 50.000 automóveis Model 3, o modelo mais acessível da marca. A empresa liderada por Elon Musk já emitiu um profit warning, admitindo que o volume das entregas deverá ter um impacto negativo nos resultados financeiros.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

City A.M.

Regras da UE passam fatura de 7,4 mil milhões às marcas de automóveis

As marcas de automóveis vão enfrentar regras mais apertadas no que toca às emissões de dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo aquecimento global. A nova regulação recém-aprovada no Parlamento Europeu vai entrar em vigor em 2021 e as perspetivas não são boas para as fabricantes: o UBS estima um impacto negativo de 7,4 mil milhões de euros nos lucros destas empresas. Marcas como a Volkswagen, BMW e Renault vão ter de limitar as emissões de CO 2 a 95 gramas por quilómetro, uma redução de cerca de um quinto face ao limite atual.

Leia a notícia completa no City A.M. (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Dados de utilizadores do Facebook encontrados num servidor da Amazon

As falhas do Facebook na proteção dos dados dos utilizadores parecem não ter fim à vista. Investigadores de uma empresa de cibersegurança encontraram dados pessoais de milhões de utilizadores expostos na internet, à disposição de qualquer pessoa. Numa das descobertas, foram encontrados dados de 540 milhões de utilizadores num servidor público da Amazon. Noutra, a empresa encontrou dados de 22.000 contas ligadas a uma aplicação que já não existe. O Facebook conseguiu eliminar os dois pacotes dos sítios onde foram encontrados, mas não se sabe por quanto tempo estiveram disponíveis nem quantas pessoas os descarregaram.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso pago, conteúdo em inglês).