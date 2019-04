Revista de imprensa internacional

O mais recente encontro entre China e EUA para a negociação de um novo acordo comercial terminou com sinais de progresso, mas sem uma data para a realização da cimeira final. No campo das empresas, o destaque vai para o profit warning da Samsung e a fuga do departamento de serviços financeiro da Google, de Londres para Dublin, por causa do Brexit. Conheça estes e outros temas que estão a marcar a atualidade internacional.

The Wall Street Journal

Progresso nas negociações. China admite “novo consenso”

Há novos sinais de progresso nas negociações comerciais sino-americanas. O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, disse esta quinta-feira que as negociações “chegaram a um novo consenso”, depois de uma reunião com o Presidente Donald Trump na Sala Oval. Trump também se declarou otimista, mas não anunciou qualquer cimeira com o Presidente chinês para formalizar um eventual acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).

Cinco Días

Lone Star e Apollo interessadas na Ferrovial

Os fundos norte-americanos Lone Star e Apollo querem comprar a Ferrovial Servicios, uma empresa espanhola que gere e otimiza infraestruturas e que emprega 80 mil pessoas. A companhia está avaliada em 3.000 milhões de euros e o presidente executivo, Rafael del Pino, já afirmou que prefere uma venda total do que a alienação de partes do capital da empresa. Os fundos também querem a empresa toda. Mas querem pagar menos.

Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).

CNBC

Lucros da Samsung vão cair 60% no primeiro trimestre

Más notícias no setor tecnológico. A Samsung avisou os investidores de que os lucros operacionais do primeiro trimestre deverão cair 60%, por causa do fraco desempenho nos negócios do fabrico de ecrãs e de chips de memória. A queda anunciada já era esperada pelo mercado, mas o aviso é ainda mais pessimista do que as estimativas dos analistas.

Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

G1

Bolsonaro implementa pagamento do 13.º salário no Brasil

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou a implementação do pagamento do 13.º salário, no âmbito do programa “Bolsa Família”, um plano de ajuda estatal a famílias carenciadas. O Chefe de Estado da extrema-direita acusou ainda o Partido dos Trabalhadores (PT) de ter recusado esse apoio no passado. Leia a notícia completa no G1 (acesso livre, conteúdo em português).

El País

Google muda serviços financeiros de Londres para Dublin

Antes que o Reino Unido saia da União Europeia (UE) de forma desordenada ou sem acordo, a Google decidiu tirar o departamento de serviços financeiros de Londres para Dublin. Isso significa que, a partir de agora, funcionalidades como o Google Pay e o Google Play Payments vão passar a ser fornecidas aos utilizadores europeus a partir da Irlanda. É também lá que está a sede da multinacional. Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).