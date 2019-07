Hoje nas notícias: CMVM, ferrovia e faltas

A “polícia dos mercados” vai mesmo instaurar um processo de contraordenação contra a KPMG por supostas falhas na atividade de auditoria ao falido Banco Espírito Santo (BES). A notícia é conhecida no mesmo dia em que o ministro Pedro Nuno Santos revela a intenção de separar a ferrovia da rodovia, atualmente juntas sob a chancela da Infraestruturas de Portugal. Estas são algumas das notícias que estão a marcar a atualidade.

CMVM avança com acusação contra KPMG

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) concluiu a investigação ao trabalho de auditoria da KPMG ao Banco Espírito Santo e decidiu dar início a um processo de contraordenação à auditora. A autoridade liderada por Gabriela Figueiredo Dias encontrou indícios de que a KPMG cometeu falhas de fiscalização no banco que era liderado por Ricardo Salgado. Este processo deverá ser mais abrangente do que o instaurado pelo Banco de Portugal, que se foca, sobretudo, no BES Angola. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso condicionado).

Pedro Nuno Santos quer separar ferrovia e rodovia

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, quer separar a ferrovia da rodovia, caso se venha a manter na pasta. O objetivo passará por acabar com a empresa Infraestruturas de Portugal, que surgiu da fusão da Refer com a Estradas de Portugal, sendo que uma das formas de o fazer poderá passar pela criação de duas novas empresas: a IP Ferrovia e IP Rodovia.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Só houve dois deputados sem faltas no Parlamento

Apenas dois deputados tiveram presença marcada em todas as sessões da Assembleia da República durante os quatro anos da legislatura. Trata-se de Carlos Silva e Pedro Pimpão, ambos do PSD. A deputada com mais faltas foi a socialista Ana Catarina Mendes, mas que as justificou com trabalho político, e a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, tem sete faltas por justificar. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Azeredo Lopes suspeito de “proteger criminosos” no caso de Tancos

O Ministério Público, que investigou o roubo de armamento dos Paióis Nacionais de Tancos e a alegada encenação da sua recuperação pela Polícia Judiciária Militar, diz que o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, exerceu o cargo “de forma perversa, bem sabendo que estava a beneficiar e a proteger criminosos”. Uma consideração dos procuradores responsáveis pelo processo que foi incluída no despacho de apresentação de Azeredo Lopes ao juiz de instrução. Segundo os procuradores, o ex-ministro terá sido informado, a 4 de agosto de 2017, do plano para negociar a entrega das armas.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso condicionado).

Estado ainda paga salário a espião que traiu o país

Frederico Carvalhão Gil, o agente dos serviços secretos portugueses que foi condenado por ter vendido segredos à Rússia, continua a receber o salário de 2.500 euros líquidos mensais, pagos pelo Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), apesar de se encontrar a cumprir pena e de já não ter funções. O gabinete do primeiro-ministro já terá pedido esclarecimentos a Graça Mira Gomes, secretária-geral do SIRP, sobre este caso. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso condicionado).