A Cabify vai deixar de operar o serviço para empresas em Portugal, mais um sinal das dificuldades que a empresa enfrenta no país e da reestruturação que está a ser levada a cabo no negócio. Ao que o ECO apurou, 30 de novembro é a data para o fim do serviço de transporte corporativo da plataforma em Lisboa e no Porto.

“Tendo em conta que não conseguimos encontrar a melhor forma para gerar o impacto que gostaríamos, a partir de 30 de novembro vamos deixar de operar em Lisboa e no Porto com o nosso serviço para empresas”, informou a empresa espanhola numa mensagem enviada aos gestores de frotas a 31 de outubro, à qual o ECO teve acesso. Apesar do fim do serviço em Portugal, a Cabify aponta que continuará a explorar este negócio noutras cidades fora do país, como é o caso de Barcelona e Madrid (Espanha).

Como o ECO avançou em setembro, a Cabify não está a conseguir atrair motoristas para a plataforma. Face a este problema, os elevados tempos de espera e até a impossibilidade de intermediar algumas viagens levaram a que muitos clientes optassem por serviços concorrentes, como a Uber, a Bolt e a Kapten. A empresa espanhola já assumiu que 2019 “tem sido desafiante”, mas também garantiu que continua empenhada em dar a volta ao negócio em Portugal.

O serviço corporativo da Cabify permitia às empresas terem uma conta business, com facilidades ao nível da contabilidade e da emissão de faturas. Além disso, as empresas clientes da Cabify podiam solicitar transporte para vários colaboradores em simultâneo. Ora, o fim anunciado da Cabify para empresas é indicativo de que a plataforma eletrónica não estará a conseguir dar resposta a esta responsabilidade.

A plataforma para empresas da Cabify tinha sido renovada em abril do ano passado, altura em que a empresa comunicou que o novo serviço iria permitir “o aumento dos níveis de produtividade e de eficiência das empresas”. A 24 de abril, a Cabify revelava ter um portefólio de clientes composto por “mais de 50 mil empresas em todo o mundo”. Desconhecem-se quantas empresas usam o serviço em Portugal atualmente.

O fim do serviço para empresas em Portugal não implica o fim da operação da Cabify em Portugal, até porque a empresa tem estado a ser alvo de uma reestruturação significativa em todo o mundo, comandada por Daniel Bedoya. No entanto, as dificuldades que levaram ao fim do serviço corporativo são as mesmas que afetam o serviço para utilizadores comuns.