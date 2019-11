5 coisas que vão marcar o dia

Os dados económicos vão marcar o dia, nesta quarta-feira. Começa com dados da dívida pública portuguesa, apenas uma hora antes de Bruxelas se pronunciar sobre os projetos orçamentais dos países. O Parlamento vai discutir se chama o Banco de Portugal a falar sobre as comissões da banca e, no PSI-20, a época de resultados aproxima-se do fim. Lá fora, as minutas da última reunião da Reserva Federal norte-americana e o processo de impeachment a Donald Trump centram atenções.

Dívida pública em outubro

Portugal acumulava 252,3 mil milhões de euros em dívida pública, até setembro, e o Banco de Portugal vai divulgar novos dados, numa altura em que o país já desacelerou a ida aos mercados para emitir novos títulos. A meta do Governo é que a dívida pública caia para 116,2% no próximo ano e abaixo de 100% até final da legislatura. Além deste, há ainda outros indicadores económicos em destaque como o emprego temporário, a posição de investimento internacional e a posição económico-financeira das empresas privadas.

Bruxelas fala de draft orçamental

A Comissão Europeia publica esta quarta-feira o “pacote de outono” do semestre europeu, que inclui pareceres sobre os projetos orçamentais dos países da zona euro, sendo que, no caso português, Bruxelas continua a ter apenas um rascunho. O “pacote de outono”, uma das principais etapas do semestre europeu de coordenação de políticas económicas e orçamentais, inclui ainda o relatório sobre o mecanismo de alerta de desequilíbrios macroeconómicos, sendo Portugal um dos países abrangidos.

Parlamento de olho nas comissões

Com as margens financeiras comprimidas pelas taxas de juro negativas do BCE, os bancos portugueses procuram alternativas para não perderem dinheiro. Impedidos pela lei de repassar o juro negativo, querem cobrar comissões aos grandes clientes. O Parlamento vai votar esta quarta-feira o requerimento do grupo parlamentar do PS que pediu para ouvir o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos sobre a eventual cobrança de comissões sobre os depósitos de grandes clientes.

Ibersol fecha época de resultados

Já em fim de época, ainda são esperados os resultados da Ibersol, relativos ao terceiro trimestre do ano. Ainda assim, o foco dos investidores não vai ser este. A Oferta Pública de Aquisição (OPA) parcial lançada pelo Sport Lisboa e Benfica pelo capital da SAD que ainda não detém levou as ações do clube a dispararem 70%. Aproximaram-se da contrapartida de cinco euros oferecida na OPA e esta quarta-feira poderão percorrer o caminho que falta.

Fed divulga minutas

A Reserva Federal norte-americana (Fed) já cortou os juros de referência três vez desde a crise. Todas este ano e com pouco mais de um mês de diferença entre cada corte. A taxa de referência caiu, na última reunião, 25 pontos base para um intervalo entre 1,5% e 1,75% e o banco central liderado por Jerome Powell divulga esta quarta-feira as minutas desse encontro. Além da política monetária dos EUA está também em foco o processo de impeachment, com a realização da audição do embaixador dos EUA na União Europeia, Gordon Sondland, naquela que será uma das mais importantes nesta fase do processo.