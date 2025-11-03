Empresas

Lucros da Sonaecom caem 26,3% até setembro

O volume de negócios consolidado do grupo atingiu 12,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, recuando 4,9% em termos homólogos.

A Sonaecom teve lucros atribuíveis a acionistas de 45,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma queda de 26,3% em termos homólogos, segundo um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Este resultado, indicou a empresa, deveu-se à “evolução dos resultados direto e indireto”.

O volume de negócios consolidado do grupo atingiu 12,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, recuando 4,9% em termos homólogos e o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 55,7 milhões de euros, menos 9,6%.

Segundo o grupo, no período em análise, “a Bright Pixel continuou a executar de forma diligente a sua estratégia de investimento, acrescentando cinco novas empresas ao portefólio e mantendo um ritmo sólido de reciclagem de capital, enquanto geria o seu portefólio de mais de 55 empresas em todo o mundo nos segmentos de cibersegurança, tecnologias de retalho, infraestruturas digitais e business applications”.

A Sonaecom destacou ainda os resultados da Nos, anunciados na semana passada, indicando que o contributo dos resultados da operadora nas contas consolidadas do grupo ascendeu a 23,3 milhões de euros no terceiro trimestre, “representando um acréscimo de 33,1%” face ao período homólogo.

