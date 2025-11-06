Fintech Rauva com nova liderança

A Rauva tem uma nova liderança de topo. Jon Fath, cofundador e até aqui CEO, deixou a liderança da fintech, sendo o cargo de CEO assumido agora por Nuno Zigue. O novo responsável é o antigo CEO do Santander Consumer Finance Portugal. A Rauva tem, desde 2023, um acordo para a compra de licença bancária do Banco Empresas Montepio.

“Como a Rauva está a passar de uma fintech em fase de startup para a obtenção de uma licença bancária através da aquisição do Banco Empresas Montepio, é natural que, neste momento, um CEO bancário experiente lidere a Rauva e a sua gestão na próxima fase de crescimento“, justifica fonte oficial da empresa ao ECO.

Em 2023, a fintech fechou um acordo para a compra da licença bancária do Banco de Empresas Montepio, num negócio de 35 milhões. O processo continua no Banco de Portugal.

“O processo de aquisição de 100% das ações do Banco Empresas Montepio está em andamento, em coordenação com as autoridades competentes. De acordo com os procedimentos legais, a Rauva não comenta quaisquer prazos relacionados com o processo em apreço. Reafirmamos o nosso compromisso com a confidencialidade do processo, em reconhecimento do importante trabalho realizado pelas instituições envolvidas”, diz fonte oficial ao ECO quando questionada sobre o andamento do processo no banco.