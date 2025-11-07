Fábrica 2030

Com a Inteligência Artificial, os “humanos vão passar a ser gestores de risco”

Ricardo Valente faz ligação entre Inteligência Artificial e redefinição de papéis do Estado, sublinhando que esta ferramenta vai "tornar o processo de decisão mais claro, transparente e auditável".

A Inteligência Artificial (IA) pode ser “uma mais-valia” em “processos previsíveis e repetíveis”, passando os humanos a serem “gestores de risco”. A ideia foi deixada esta sexta-feira por Ricardo Valente, professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) e na Porto Business School.

“A Inteligência Artificial vai tornar-se muito boa a tratar de tudo o que seja previsível e os humanos vão passar a ser gestores de risco”, ou seja, a “lidar com o que é imprevisível”, resumiu o economista durante uma intervenção na 10.ª edição da Fábrica 2030, uma conferência organizada pelo ECO na Fundação de Serralves, no Porto.

Ricardo Valente

Professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e na Porto Business School

A título de exemplo, o antigo vereador da Câmara Municipal do Porto considerou que “a Justiça pode ser automatizada” e que essa automatização iria ajudar a “reduzir o tempo que a Justiça demora para tomar uma decisão”.

“A Justiça tem muitos processos que são previsíveis e repetíveis — e temos um grave problema [nesse setor] que não está relacionado com a decisão do juiz, mas sim com todo o trabalho que está por trás. Isso poderia ser perfeitamente automatizado”, argumentou Ricardo Valente.

Ricardo Valente, Professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e na Porto Business School

Por outro lado, Ricardo Valente considerou que a Inteligência Artificial vem num momento muito importante de redefinição de papéis do Estado”, entendendo que esta ferramenta “vai tornar o processo de decisão mais claro, mais transparente e mais auditável”.

“A IA vai muito além da digitalização porque permite, se bem usada, que o Estado finalmente passe a ser um agente motor do ponto de vista da economia e de criação de riqueza”, sublinhou ainda o professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

O economista enumerou “três graves problemas” de Portugal: falta de produtividade, demografia e burocracia, considerando que a Inteligência Artificial pode ajudar a combatê-los se também houver “inteligência política”.

Apesar de todas estas vantagens da IA, realçou que existem desafios do ponto de vista do mercado de trabalho. “Num primeiro momento, a IA vai entrar muito rápido naquilo que são tarefas de rotina, processos muito fáceis de otimizar, o que vai dar origem à redução de postos de trabalho”, analisou, dando o exemplo da área logística.

“Tudo o que é rotina vai ser rapidamente substituído e vamos ter destruição de emprego a a curto prazo, completou o professor universitário Ricardo Valente.

