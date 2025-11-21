5 coisas que vão marcar o dia
Orçamento mantém-se no Parlamento esta sexta-feira, com discussão de propostas e mais votações na especialidade. Banco de Portugal divulga os dados mais recentes do endividamento da economia.
O Orçamento do Estado para 2026 continua em discussão na Assembleia da República, com os deputados a debaterem e a votarem as propostas em sede de especialidade. O Banco de Portugal divulga a evolução do endividamento da economia, incluindo empresas e famílias, e o INE apresenta inquéritos sobre utilização de tecnologias da informação e da comunicação nas empresas e nas famílias.
Orçamento em debate na Assembleia da República
A proposta do Governo e as alterações dos partidos ao Orçamento do Estado para 2026 continuam a ser debatidas e votadas na Assembleia da República. Esta quinta-feira, por exemplo, foram chumbadas as propostas do Chega, PS, PCP e BE que previam, de diferentes formas, subidas extraordinárias permanentes das pensões. Também não passou a subida do subsídio de refeição no Estado.
Banco de Portugal mostra endividamento da economia
O Banco de Portugal divulga esta sexta-feira os dados, relativos ao mês de setembro, sobre o endividamento do setor não financeiro, incluindo empresas, Estado e famílias. Em agosto, o endividamento do setor não financeiro aumentou 3,2 mil milhões de euros, para 857 mil milhões de euros.
INE divulga inquéritos sobre utilização de tecnologias
O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta os resultados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas e nas Famílias, de 2025. O instituto divulga ainda as Contas da Floresta, em 2023.
Ações da Altri reagem a resultados
Os títulos da fabricante de pasta de papel estarão a reagir aos números reportados pela empresa esta quinta-feira, já após o fecho do mercado. A Altri reportou uma quebra do resultado líquido dos primeiros nove meses de 86% para 12,4 milhões de euros, penalizada pelas tarifas, dólar e pela quebra dos preços da pasta de papel. Ainda assim, a empresa já antecipa uma melhoria a partir deste trimestre.
Ministro da Habitação no congresso da ANTRAM
A ANTRAM – Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias vai realizar, no Algarve, um congresso que assinala os 50 anos da associação, que conta com a presença de Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação. Estarão ainda reunidos empresários, dirigentes associativos, representantes institucionais e especialistas nacionais e internacionais.
