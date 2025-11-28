Dora Joana é a nova consultora de Laboral da Sérvulo

A Sérvulo & Associados reforçou a equipa de Laboral com a consultora Dora Joana. A advogada transita da DLA Piper ABBC.

“Mantendo a estratégia de crescimento sustentado da área laboral, a integração da Joana Dora é mais uma evidência da nossa capacidade de atração de profissionais de grande qualidade, permitindo-nos oferecer uma assessoria diferenciada aos nossos clientes”, sublinha em comunicado Rita Canas da Silva, sócia responsável pela área de Laboral.

Com mais de 20 anos de experiência na área do Direito do Trabalho, Dora Joana tem prestado assessoria jurídica em todas as matérias conexas com as relações laborais, com foco particular no apoio em reestruturações, cessações de contratos de trabalho e no acompanhamento de litígios judiciais.