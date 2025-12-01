Impostos

📹 O que são impostos?

Os impostos são diferentes de outros tipos de pagamentos. Têm subjacente um conceito de “contributos comuns” e de apoio ao bem comum.

Imagine um robô extraterrestre (2QT) que desenha roupa aeroespacial e quer vir para a o planeta Terra desenhar sapatos a jacto e produzi-los na União Europeia. Depressa percebe que abrir uma empresa acarreta várias responsabilidades incluindo pagar impostos.

Este é o exemplo criado pela Comissão Europeia, par explicar a miúdos e graúdos, os impostos e o conceito de “contributos comuns”, relacionando-o com a ideia de apoio ao bem comum.

Veja o vídeo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • 📹 O que são impostos?

  • Renault 5 E-Tech: O VHS que renasceu em streaming elétrico

  • Opinião

    A estratégia como guia do processo de investimento

  • CIP lamenta morte de António Mota

  • Direto

    Bolsa de Lisboa abre a subir 0,07%

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

📹 O que são impostos?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Portugal, Islândia e Luxemburgo cortam impostos às empresas

Rita Atalaia,

De 2024 para 2025, os impostos às empresas baixaram em um ponto percentual em três jurisdições (Islândia, Luxemburgo e Portugal) e houve quatro subidas no conjunto dos 145 países analisados pela OCDE.