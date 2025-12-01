📹 O que são impostos?
Os impostos são diferentes de outros tipos de pagamentos. Têm subjacente um conceito de “contributos comuns” e de apoio ao bem comum.
Imagine um robô extraterrestre (2QT) que desenha roupa aeroespacial e quer vir para a o planeta Terra desenhar sapatos a jacto e produzi-los na União Europeia. Depressa percebe que abrir uma empresa acarreta várias responsabilidades incluindo pagar impostos.
Este é o exemplo criado pela Comissão Europeia, par explicar a miúdos e graúdos, os impostos e o conceito de “contributos comuns”, relacionando-o com a ideia de apoio ao bem comum.
Veja o vídeo.
