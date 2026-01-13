Operação Marquês: Sócrates está novamente sem advogado

José Sócrates acabou de perder, de novo, o advogado. Segundo o que o ECO confirmou junto de fonte do processo, o advogado José Preto – que tinha aceite o mandato forense a 25 de novembro – acabou de renunciar ao mesmo. O julgamento da Operação Marquês foi esta terça-feira retomado, mas com José Sócrates a ser representado pela advogada oficiosa Ana Velho. O advogado José Preto tinha estado internado na sequência de uma pneumonia e, apesar de já ter tido alta, o arranque do julgamento, esta terça-feira, 13 de janeiro, fez-se com a advogada oficiosa.

O advogado é conhecido por ter representado figuras envolvidas em processos mediáticos, como Bruno de Carvalho, numa providência cautelar contra a direção do Sporting. Também se destacou por intervenções públicas em casos como o julgamento de Frederico Carvalhão Gil, o ex-agente do SIS condenado por espionagem.

No início de novembro, o advogado de José Sócrates, Pedro Delille, renunciou ao mandato de defensor do antigo primeiro-ministro, tendo o tribunal ordenado a nomeação de um advogado oficioso para assegurar a defesa do ex-governante.

Pedro Delille representava José Sócrates sensivelmente desde que o antigo primeiro-ministro (2005-2011) foi detido no aeroporto de Lisboa, em novembro de 2014, tendo em sua substituição sido nomeado o advogado oficioso José Ramos.

José Sócrates, de 68 anos, está pronunciado (acusado após instrução) de 22 crimes, incluindo três de corrupção, por ter, alegadamente, recebido dinheiro para beneficiar em dossiês distintos o grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e o ‘resort’ algarvio de Vale do Lobo.

No total, o processo conta com 21 arguidos, que têm, em geral, negado a prática dos 117 crimes económico-financeiros que lhe são imputados.