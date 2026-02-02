Insolvente Sicasal retoma a produção no final da semana

A Sicasal, indústria de carnes localizada no concelho de Mafra, declarada insolvente, vai retomar a produção no final desta semana, com um adiantamento por parte de um cliente, disse à Lusa o administrador de insolvência.

De acordo com Jorge Calvete, os primeiros trabalhadores voltaram esta segunda à fábrica para começar a higienização e verificar os equipamentos de frio, prevendo que na terça-feira comecem a ser ligados para retomar a produção no final da semana. “Foi possível com um adiantamento, por conta de produto final, de um cliente”, explicou o administrador de insolvência.

Admitindo que este cliente poderá estar interessado em adquirir a Sicasal – mas que “não terá uma posição de vantagem”, Jorge Calvete explicou que o seu papel é o de “salvar a empresa, pô-la a trabalhar”, o que está em vias de se concretizar. O plano é “ir chamando os trabalhadores por fases à medida que a produção avança”, disse, referindo que o salário de fevereiro está garantido para todos (o salário de janeiro foi pago).

Poderá vir a haver ajustamentos ao pessoal, disse, após se decidir se a empresa vai funcionar como antes, ou se vai eliminar o matadouro e desmanche, precisando assim de menos mão de obra. A Sicasal foi declarada insolvente no início do ano, a pedido do Banco Comercial Português, de acordo com o anúncio da declaração de insolvência do Tribunal da Comarca Lisboa Oeste.

Tem a assembleia de credores marcada para 4 de março. À Lusa, o Instituto da Segurança Social esclareceu que a empresa tinha 260 trabalhadores no final de 2025. De acordo com o Jornal de Negócios, a Sicasal, que chegou a faturar perto de 100 milhões de euros, vinha a acumular prejuízos, tendo em 2023 faturado 69,7 milhões de euros, com os resultados negativos a somarem 12 milhões entre 2022 e 2023.

No final do verão, a unidade industrial parou a produção e, em outubro, avançou para um Processo Especial de Revitalização (PER), para conseguir negociar com os credores um plano de recuperação. Contudo, explica o jornal, o PER foi chumbado pelo tribunal por a empresa falhar a entrega de documentos de forma repetitiva.

A Sicasal foi fundada em 1968 pelo seu atual administrador Álvaro Santos Silva. Em 2011, um incêndio destruiu parte da área de produção, tendo a empresa conseguido renascer das cinzas e garantido os postos de trabalho dos 700 trabalhadores que tinha na altura.