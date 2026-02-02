Portugal com recorde de 23 startups na Web Summit em Doha

A delegação portuguesa na Web Summit do Qatar tem um recorde de 23 startups. As mais de duas dezenas de empresas, apoiadas pela Startup Portugal e pela Unicorn Factory Lisboa, estão na terceira edição da cimeira tecnológica que replica o modelo lisboeta no Médio Oriente, entre os dias 1 a 4 de fevereiro.

No grupo made in Portugal estão cinco startups que viajaram até Doha no âmbito do programa Business Abroad, que apoia participações nos principais eventos internacionais de tecnologia e inovação. São elas a Complear (automatização de certificação de software), a Criamknowledge (dispositivos médicos portáteis), a Sheerme (aplicação para encontrar, reservar e pagar serviços de beleza e bem-estar), Minve (marketplace) e Itrecruiter (recrutamento de talento).

No total, estas cinco empresas captaram investimentos de cerca de 13,5 milhões de euros e criaram mais de 100 postos de trabalho. “A presença portuguesa na Web Summit Qatar representa um passo estratégico no posicionamento das startups nacionais junto de um dos ecossistemas globais mais relevantes em capital, tecnologia e expansão internacional”, adianta a Startup Portugal.

Desde a sua criação, o Business Abroad já acompanhou mais de 320 startups em eventos internacionais de referência. Neste caso da cimeira no Médio Oriente, o presidente da Startup Portugal, Alexandre Teixeira dos Santos, considera que permite aos inovadores nacionais chegarem “a este mercado de forma mais próxima e qualificada”.

Além das cinco startups, que operam em setores como recursos humanos, saúde, comércio e inteligência artificial, as restantes empresas – que participam ao abrigo da parceria com a Fábrica dos Unicórnios ou registaram-se de forma independente – são das áreas financeira, agroalimentar, turismo, educação, entre outras.

“A Startup Portugal marca presença na Web Summit Qatar desde a primeira edição, em 2024, tendo, em 2025, assinado um Memorando de Entendimento com a Invest Qatar com o objetivo de impulsionar o investimento e fomentar parcerias empresariais entre os dois países”, recorda a organização do Estado para promoção do empreendedorismo.

Quais as startups portuguesas na Web Summit do Qatar?

Grophenols – Transformação de resíduos agrícolas

– Transformação de resíduos agrícolas Hely – Plataforma de saúde digital que liga utentes a profissionais de saúde licenciados em casa, em clínicas ou através de consultas virtuais

– Plataforma de saúde digital que liga utentes a profissionais de saúde licenciados em casa, em clínicas ou através de consultas virtuais Altinteg – Plataforma RFID (Radio Frequency Identification) para visibilidade da cadeia de abastecimento do retalho e outros setores

– Plataforma RFID (Radio Frequency Identification) para visibilidade da cadeia de abastecimento do retalho e outros setores Hi5 Labs – Tecnologia para engenharia (BragVault) para ajudar no chamado “trabalho invisível” das equipas

– Tecnologia para engenharia (BragVault) para ajudar no chamado “trabalho invisível” das equipas Insptech Ai Debugger – Plataforma autónoma de deteção de bugs de produção em tempo real

– Plataforma autónoma de deteção de bugs de produção em tempo real Kolmo Labs – Ferramentas de trabalho para mercados de energia que ajuda os traders de petróleo e gás e as equipas de risco a transformar dados de mercado em previsões

– Ferramentas de trabalho para mercados de energia que ajuda os traders de petróleo e gás e as equipas de risco a transformar dados de mercado em previsões Ativolabs – Desenvolvimento e comercialização do AssetLink, uma infraestrutura de compliance para a tokenização e liquidação de ativos

– Desenvolvimento e comercialização do AssetLink, uma infraestrutura de compliance para a tokenização e liquidação de ativos Raily – Cibersegurança (deteção de deepfakes) em infraestruturas críticas

– Cibersegurança (deteção de deepfakes) em infraestruturas críticas Svaito Golf AI – Assistente de reservas para clubes de golfe

– Assistente de reservas para clubes de golfe Careplus – Suplementos personalizados, desenvolvidos para o seu estilo de vida e objetivos de saúde

– Suplementos personalizados, desenvolvidos para o seu estilo de vida e objetivos de saúde Verbo – Produto SaaS (Software as a Service) que transforma a comunicação tradicional por voz numa plataforma de colaboração em tempo real para empresas

– Produto SaaS (Software as a Service) que transforma a comunicação tradicional por voz numa plataforma de colaboração em tempo real para empresas Tripncity.com – Aplicação de viagens com IA e realidade aumentada para o ajudar a explorar cidades, encontrar locais e desfrutar de experiências personalizadas.

– Aplicação de viagens com IA e realidade aumentada para o ajudar a explorar cidades, encontrar locais e desfrutar de experiências personalizadas. Brainbox – Aplicação ligada ao desenvolvimento pessoal e profissional com uma abordagem que combina neurociência, tecnologia e autoconhecimento

– Aplicação ligada ao desenvolvimento pessoal e profissional com uma abordagem que combina neurociência, tecnologia e autoconhecimento Dig-In – Consulta e marcação de restaurantes e recolha e análise de dados para marcas ligadas à gastronomia

– Consulta e marcação de restaurantes e recolha e análise de dados para marcas ligadas à gastronomia Emrsve – Estúdio de design de interação focado em tecnologias imersivas (design e consultoria)

– Estúdio de design de interação focado em tecnologias imersivas (design e consultoria) Inappstor – Plataformas de envolvimento do cliente para aplicações móveis (SaaS para engajamento de utilizadores)

O próximo evento internacional no âmbito do Business Abroad será o 4YFN, em Barcelona, que se realiza nos próximos dias 2, 3, 4 e 5 de março.