Congresso de Pós-venda da Cesvimap já tem data marcada

O Cesvimap – Centro de Investigação e Desenvolvimento da seguradora Mapfre – anunciou segunda-feira que o Congresso Pós-Venda Ibérica 2026 se irá realizar este ano nos dias 14 e 15 de setembro de 2026, em Ávila, Espanha.

Esta é quarta edição deste encontro anual que irá contar com a participação de CEOs, diretores-gerais, diretores de marketing, operações, técnicos, bem como presidentes e secretários-gerais de algumas associações do setor.

Noutros anos marcaram também presença neste congresso empresas de renting, mobilidade, marketplaces de veículos usados, oficinas multimarca e fornecedores tecnológicos especializados em diagnóstico, gestão e digitalização, mas também fabricantes, seguradoras, redes de distribuição, grupos de recambistas, grandes grupos de oficinas, e fornecedores de equipamentos e soluções tecnológicas. Durante dois dias, os participantes irão debater temas como as novas oportunidades de negócio num mercado em mudança, a evolução do mercado de peças e a crescente exigência de sustentabilidade no setor.

O Cesvimap centrará os debates na inovação, liderança e colaboração como pilares fundamentais para enfrentar o futuro de um setor em permanente transformação, marcado pela eletrificação, digitalização e novos modelos de mobilidade.

