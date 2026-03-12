EUA e China avançam com discussões comerciais domingo

Altos responsáveis da área económica dos EUA e da China irão reunir-se no domingo e na segunda-feira em Paris, anunciou esta quinta-feira o Departamento do Tesouro americano, antes do encontro previsto para abril entre os líderes das duas potências.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, deverá reunir-se com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng, responsável pelas questões económicas, de acordo com um comunicado do Tesouro, citado pela agência AFP. “Graças aos laços de respeito mútuo que unem o Presidente Trump e o Presidente Xi, o diálogo comercial e económico entre os Estados Unidos e a China está a progredir”, destacou o responsável americano, citado no comunicado.

“Sob a liderança do Presidente Trump, a nossa equipa continuará a obter resultados que dão prioridade aos agricultores, trabalhadores e empresas americanas”, acrescentou. O representante da Casa Branca para o Comércio (USTR), Jamieson Greer, fará parte da viagem, disse a entidade à AFP.

No ano passado, os Estados Unidos e a China travaram uma batalha acirrada com repercussões globais, com direitos aduaneiros e várias restrições. Em seguida, foi concluída uma trégua precária, sob a égide de Scott Bessent e He Lifeng.

O Presidente americano planeia visitar a China entre 31 de março e 2 de abril para se encontrar com o seu homólogo Xi Jinping. Pequim não confirmou essa agenda, o que é habitual para as autoridades chinesas. O último encontro entre os dois líderes ocorreu em outubro, na Coreia do Sul.