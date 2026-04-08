Multicare lança programa de acompanhamento a doentes crónicos

A Multicare, seguradora de saúde do Grupo Fidelidade, anunciou o lançamento do Programa de Gestão de Doença Crónica, uma iniciativa que combina telemedicina com assistência médica domiciliária para acompanhar doentes com insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Numa fase inicial, o programa está disponível apenas para clientes adultos residentes na Área Metropolitana de Lisboa, através da plataforma Medicina Online da seguradora.

O modelo é híbrido e personalizado: prevê consultas por telemedicina, visitas domiciliárias e, quando a situação clínica o justifique, monitorização remota do doente. O objetivo é reduzir episódios de agravamento da doença, evitar idas desnecessárias às urgências e melhorar a qualidade de vida dos doentes crónicos.

O lançamento surge num contexto preocupante: Portugal é o segundo país mais envelhecido da União Europeia, com 24% da população acima dos 65 anos. Segundo dados do Eurostat e do INE, 42% dos portugueses com mais de 16 anos e 68% dos maiores de 65 anos têm pelo menos uma doença crónica ou prolongada, com impacto direto na autonomia e no risco de hospitalização.

“O grande desafio já não é apenas viver mais anos, mas viver esses anos com mais qualidade e autonomia”, afirmou Ana Rita Gomes, da Comissão Executiva da Multicare.