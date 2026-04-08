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Multicare lança programa de acompanhamento a doentes crónicos

  • ECO Seguros
  • 16:27

A Multicare lançou programa de acompanhamento para doentes crónicos, que combina telemedicina com assistência domiciliária, disponível para clientes na Área Metropolitana de Lisboa.

A Multicare, seguradora de saúde do Grupo Fidelidade, anunciou o lançamento do Programa de Gestão de Doença Crónica, uma iniciativa que combina telemedicina com assistência médica domiciliária para acompanhar doentes com insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Numa fase inicial, o programa está disponível apenas para clientes adultos residentes na Área Metropolitana de Lisboa, através da plataforma Medicina Online da seguradora.

Ana Rita Gomes, administradora da Multicare. “O grande desafio já não é apenas viver mais anos, mas viver esses anos com mais qualidade e autonomia”.Hugo Amaral

O modelo é híbrido e personalizado: prevê consultas por telemedicina, visitas domiciliárias e, quando a situação clínica o justifique, monitorização remota do doente. O objetivo é reduzir episódios de agravamento da doença, evitar idas desnecessárias às urgências e melhorar a qualidade de vida dos doentes crónicos.

O lançamento surge num contexto preocupante: Portugal é o segundo país mais envelhecido da União Europeia, com 24% da população acima dos 65 anos. Segundo dados do Eurostat e do INE, 42% dos portugueses com mais de 16 anos e 68% dos maiores de 65 anos têm pelo menos uma doença crónica ou prolongada, com impacto direto na autonomia e no risco de hospitalização.

“O grande desafio já não é apenas viver mais anos, mas viver esses anos com mais qualidade e autonomia”, afirmou Ana Rita Gomes, da Comissão Executiva da Multicare.

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