APS com curso de Saúde Mental como risco emergente
Saúde mental é foco de novo curso para profissionais do setor segurador da APS, que acontece já este dia 14 de abril.
A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou a realização do curso “Saúde Mental como risco emergente”, que irá decorrer no dia 14 de abril.
O objetivo deste curso, que está integrado no ciclo de formação “Novos Riscos com Impacto nos Seguros”, é dar as ferramentas necessárias ao participantes para: compreenderem a saúde mental enquanto risco emergente no contexto social e organizacional, bem como os fatores que têm contribuído para a sua intensificação; desenvolver a capacidade de reconhecer e interpretar sinais precoces de risco psicossocial nas equipas, reforçando a literacia do risco humano e o papel das lideranças na antecipação e prevenção de situações críticas; bem como analisar possíveis respostas ao nível das coberturas, serviços e programas de prevenção, tendo em conta a evolução do risco associado à saúde mental.
Este curso destina-se a colaboradores do setor segurador com responsabilidades de gestão, técnicas ou de desenvolvimento de negócio, nomeadamente nos ramos de seguro saúde, Vida e acidentes pessoais, bem como nas áreas de subscrição, gestão de sinistros, gestão de risco e desenvolvimento de produto.
A lecionar este curso está Filipa Aniceto, psicóloga clínica no projeto Manicómio, e Ana Andreia Sousa, da Médis.
Para mais obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.
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