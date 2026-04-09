Carregamento de elétricos na rede Mobi.e sobe 29% em março

O carregamento de veículos elétricos na rede Mobi.e.E subiu 29% em março para 814.000, contabilizando-se mais de 201.000 utilizadores, foi anunciado esta quinta-feira. “Ao longo do mês, foram efetuados mais de 814.000 carregamentos, o que representa uma subida de 29% face a março de 2025”, anunciou, em comunicado.

No mês passado, recorreram à rede mais de 201.000 utilizadores, um acréscimo de 86% face a março de 2025. Em março, o consumo de energia elétrica na rede pública ascendeu 34% para 18.000 megawatts-hora.

Segundo a nota, esta energia permitiu realizar mais de 124 milhões de quilómetros com veículos elétricos carregados nesta rede que, no final de março, contava com 7.693 postos de carregamento em Portugal. Isto equivale a 14.535 pontos de carregamento e 16.306 tomadas.

Destes pontos, 2.987 disponibilizam carregamento rápido ou ultrarrápido. Já a potência instalada atingiu 525.103 quilowatts. A Mobi.e destacou ainda que, só em março, a mobilidade elétrica evitou a emissão de 15.062 toneladas de dióxido de carbono.